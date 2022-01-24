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Всемирно известный Центр искусств королевы Софии, расположенный в здании бывшего госпиталя, — это музей современного искусства с разнообразной и увлекательной коллекцией произведений испанских художников ХХ века: от Пикассо до Соланы.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной коллекции
Доступ ко временным выставкам
Что не входит
Тур с гидом
Когда начало
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