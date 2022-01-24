Центр искусств королевы Софии: проход без очереди

Сокровищница испанского искусства ХХ века

4.8
1153 отзыва
Входной билет
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
Центр искусств королевы Софии: проход без очереди
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Всемирно известный Центр искусств королевы Софии, расположенный в здании бывшего госпиталя, — это музей современного искусства с разнообразной и увлекательной коллекцией произведений испанских художников ХХ века: от Пикассо до Соланы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции
  • Доступ ко временным выставкам
Что не входит
  • Тур с гидом
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Центр искусств королевы Софии имеет самую значительную коллекцию современного искусства
С ПН по СБТ с 10:00-21:00 (кроме ВТ), ВСК с 10:00-19:00
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