Посмотрите на дельфинов 🐬 в их естественной среде обитания во время 3-часового круиза. Проплывите вдоль побережья, медленно направляясь в открытое море 🌊, чтобы полюбоваться дикими дельфинами в их родной стихии. Тур включает перерыв для освежающего купания в кристально чистой голубой воде. Также оцените на борту «шведский стол» из зеленого салата, салата с пастой, пасты болоньезе и хлеба.

В окружающих Майорку водах обитает по крайней мере 21 вид морских млекопитающих, включая несколько типов дельфинов. Среди особей, которых можно найти рядом с Майоркой, – обыкновенный и серый дельфины, афалина и тихоокеанский белобокий дельфин.

Главная палуба судна со стеклянным дном оборудована баром, служебными комнатами и развлекательной зоной. На верхней палубе находится просторная солнечная терраса, которая идеально подходит для загара. Нижняя палуба наполовину погружена в воду и оборудована панорамными окнами для наблюдения за морским миром.

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