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Наблюдение за дельфинами на судне со стеклянным дном

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TicketsS – Гид из Майорки
Отправляйтесь в уникальный морской тур и получите отличную возможность понаблюдать за прекрасными животными в естественной среде.

Сделайте остановку для освежающего купания в прозрачной голубой воде и оцените на борту обед в формате «шведский стол».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €40 за экскурсию

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Наблюдение за дельфинами на судне со стеклянным дном

Что вы увидите

  • Побережье Майорки
  • Дельфины в естественной среде обитания (обыкновенный и серый дельфины, афалина и тихоокеанский белобокий дельфин)
Посмотрите на дельфинов 🐬 в их естественной среде обитания во время 3-часового круиза. Проплывите вдоль побережья, медленно направляясь в открытое море 🌊, чтобы полюбоваться дикими дельфинами в их родной стихии. Тур включает перерыв для освежающего купания в кристально чистой голубой воде. Также оцените на борту «шведский стол» из зеленого салата, салата с пастой, пасты болоньезе и хлеба.
В окружающих Майорку водах обитает по крайней мере 21 вид морских млекопитающих, включая несколько типов дельфинов. Среди особей, которых можно найти рядом с Майоркой, – обыкновенный и серый дельфины, афалина и тихоокеанский белобокий дельфин.
Главная палуба судна со стеклянным дном оборудована баром, служебными комнатами и развлекательной зоной. На верхней палубе находится просторная солнечная терраса, которая идеально подходит для загара. Нижняя палуба наполовину погружена в воду и оборудована панорамными окнами для наблюдения за морским миром.
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что этот тур подходит для семей с детьми.
  • При неблагоприятных погодных условиях капитан может изменить маршрут.
  • Обязательно возьмите купальный костюм, полотенце, солнцезащитное средство, воду и перекус.
Что входит
  • 3-часовой круиз.
  • "Шведский стол" на борту состоит из зеленого салата, салата с пастой, пасты болоньезе и хлеба.
  • Использование масок и трубок для сноркелинга с залогом 10 €.
Что не входит
  • трасфер от отеля
  • напитки
Начало и место завершения
🚩 Пристань Santa Ponsa

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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