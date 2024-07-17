5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Малаги, узнайте о её культурных богатствах и насладитесь видами со стен крепости Хибральфаро. (130 symbols)
Начало: На площади Plaza de la Marina
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 июля 2024Была с Эльмирой на индивидуальной экскурсии. Все классно, все понравилось. Эльмира приятная, открытая, общительная. Можно поговорить серьезно об экскурсии и поболтать о всяком разном на любые темы. Очень рекомендую!!! Спасибо!
- ТТахмина12 июля 2024Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия с гидом Геннадием, очень доступно рассказывает и показывает все достопримечательности и даже помогает с ориентиром по
- ТТамара7 июля 2024Отличная экскурсия! Прекрасная подача информации, всего в меру - и исторических фактов и рассказов про современную жизнь Малаги. Мы остались очень довольны!
- IIrina20 июня 2024Очень красивая и интересная экскурсия. Эльмира настоящий профессионал, столько интересных историй из жизни испанцев. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 рекомендую.
- SSvetlana19 июня 2024Геннадий прекрасно и удобно составил маршрут. Видно, что к экскурсии хорошо и основательнл подготовлен. Всегда приятно слышать, что человеку нравится
- ККонстантин20 мая 2024Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
- EElena9 января 2024Прекрасная экскурсия и незабываемый день!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Что ещё посмотреть»
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