Что ещё посмотреть – экскурсии в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Малаге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Белые деревушки Андалусии
На машине
30 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
27 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
227 за всё до 4 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль
Пешая
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Малага - сердце Коста-дель-Соль: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Малаги, узнайте о её культурных богатствах и насладитесь видами со стен крепости Хибральфаро. (130 symbols)
Начало: На площади Plaza de la Marina
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    17 июля 2024
    Белые деревушки Андалусии
    Была с Эльмирой на индивидуальной экскурсии. Все классно, все понравилось. Эльмира приятная, открытая, общительная. Можно поговорить серьезно об экскурсии и поболтать о всяком разном на любые темы. Очень рекомендую!!! Спасибо!
  • Т
    Тахмина
    12 июля 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия с гидом Геннадием, очень доступно рассказывает и показывает все достопримечательности и даже помогает с ориентиром по
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    местности, что очень редко встретишь помощи от гидов. Большая благодарность ему за красивейшие рассказы и экскурсию которую он подарил мне. Муж был по работе, я путешествовала одна. С ним было очень комфортно в путешествие. 10 из 10. Малага прекрасна, я бы сказала самая уютная из Испании. Учитывая что тур взяла я на одного и меня некому фотографировать, Геннадий любезно фотографировал и сделал прекрасные видео. Однозначно рекомендую его, 10 из 10.

  • Т
    Тамара
    7 июля 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Отличная экскурсия! Прекрасная подача информации, всего в меру - и исторических фактов и рассказов про современную жизнь Малаги. Мы остались очень довольны!
  • I
    Irina
    20 июня 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Очень красивая и интересная экскурсия. Эльмира настоящий профессионал, столько интересных историй из жизни испанцев. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 рекомендую.
  • S
    Svetlana
    19 июня 2024
    Малага - сердце Коста-дель-Соль
    Геннадий прекрасно и удобно составил маршрут. Видно, что к экскурсии хорошо и основательнл подготовлен. Всегда приятно слышать, что человеку нравится
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    жить в этом городе и он доволен тем, что происходит. Геннадий очень основательно подготовился к рассказу, может быть даже больше, чем мы ожидаем. Много точных дат, которые,конечно, не запомнишь, но впечатление очень хорошее. Смело могу рекомендовать экскурсию для знакомства с городом

  • К
    Константин
    20 мая 2024
    Белые деревушки Андалусии
    Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
  • Р
    Рихард
    4 мая 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
  • E
    Elena
    9 января 2024
    Белые деревушки Андалусии
    Прекрасная экскурсия и незабываемый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Что ещё посмотреть»

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  2. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
  3. Малага - сердце Коста-дель-Соль
Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2024
Сейчас в Малаге в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 227. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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