5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
10 сен в 09:00
11 сен в 16:00
€135 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 15:00
11 сен в 08:00
€92 за всё до 30 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
11 сен в 08:00
13 сен в 15:30
€227 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 августа 2024Топ! Спасибо Эльмире за классную экскурсию и советы по поездке в Малагу❤️
- ИИрина6 августа 2024Давно так душевно не гуляли по городу с гидом! Эльмира - потрясающе открытый и интересный человек. Мы, правда сказать, не
- EEkaterina10 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Надо отметить, что экскурсия длинная, но при этом гид дает возможность отдохнуть и подстроить программу экскурсии индивидуально. Важно сказать, что экскурсия невероятно информативна. Гид рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы. Советую всем, кто собирается посетить Андалузию.
- IIrina20 июня 2024Очень красивая и интересная экскурсия. Эльмира настоящий профессионал, столько интересных историй из жизни испанцев. ❤️🔥❤️🔥❤️🔥 рекомендую.
- ИИнеса20 июня 2024Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍
- ВВладимир13 мая 2024Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
- ССветлана10 мая 2024Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
- РРихард4 мая 2024Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
- ННаталья14 апреля 2024Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На Рождество»
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