На Рождество – экскурсии в Малаге

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Малаге на русском языке, цены от €92. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр Малаги
Пешая
37 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Малаги: прогулка по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Малаги, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Откройте для себя места, связанные с Пикассо, и насладитесь местным вином
Начало: Пласа де ла Марина, возле колонн у въезда в порт
10 сен в 09:00
11 сен в 16:00
135 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
Пешая
92 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 15:00
11 сен в 08:00
92 за всё до 30 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
28 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Погрузитесь в атмосферу Ронды: древний город на скалах, захватывающие виды, коррида и местное вино. Вдохновение Хемингуэя и других писателей
Начало: Plaza de la merced
11 сен в 08:00
13 сен в 15:30
227 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Топ! Спасибо Эльмире за классную экскурсию и советы по поездке в Малагу❤️
  • И
    Ирина
    6 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Давно так душевно не гуляли по городу с гидом! Эльмира - потрясающе открытый и интересный человек. Мы, правда сказать, не
    читать дальше

    слишком увлекались историей на этой экскурсии - нам было интереснее узнать про жизнь и традиции испанцев сегодня - и Эльмира столько интересного рассказала из своего опыта! Впрочем, захотите послушать про историю - будет вам история. Эльмира очень легко подстраивается под компанию, мы как будто провели время в компании подруги. И конечно зашли пропустить по бокальчику) бар и правда очень атмосферный. Очень хочется встретиться ещё на другой её экскурсии!)

  • E
    Ekaterina
    10 июля 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень понравилась экскурсия. Надо отметить, что экскурсия длинная, но при этом гид дает возможность отдохнуть и подстроить программу экскурсии индивидуально. Важно сказать, что экскурсия невероятно информативна. Гид рассказывает очень интересно, отвечает на любые вопросы. Советую всем, кто собирается посетить Андалузию.
  • I
    Irina
    20 июня 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Очень красивая и интересная экскурсия. Эльмира настоящий профессионал, столько интересных историй из жизни испанцев. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 рекомендую.
  • И
    Инеса
    20 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
    Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Огромное спасибо Николасу за информацию об экскурсии!!! Человек энциклопедия)))) Знаем огромное количество интересной информации о Испании и городах. Рекомендую ребята всем 👍🏼👍🏼👍🏼
  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Исторический центр Малаги
    Очень познавательно и интересно) много неожиданных фактов из истории, на которые никогда не обращалось внимание читая книги. Но когда идёшь по этим улицам в живую - восприятие другое.
  • Р
    Рихард
    4 мая 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Отличный индивидуальный тур. Могу только рекомендовать Эльвиру будущим посетителям Ронды и других её туров. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Великолепная поездка! Красавица Ронда. Огромное спасибо Эльмире за этот чудесный день. Комфорт, забота, теплая лёгкость повествования вырывали нас из мирской круговерти, погрузив на несколько часов в незабываемую атмосферу белых городков Андалусии.

Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малаге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Исторический центр Малаги
  2. Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина
  3. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Сколько стоит экскурсия по Малаге в сентябре 2024
Сейчас в Малаге в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 92 до 227. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Малаге (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 157 ⭐ отзывов, цены от €92. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам