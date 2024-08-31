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слишком увлекались историей на этой экскурсии - нам было интереснее узнать про жизнь и традиции испанцев сегодня - и Эльмира столько интересного рассказала из своего опыта! Впрочем, захотите послушать про историю - будет вам история. Эльмира очень легко подстраивается под компанию, мы как будто провели время в компании подруги. И конечно зашли пропустить по бокальчику) бар и правда очень атмосферный. Очень хочется встретиться ещё на другой её экскурсии!)