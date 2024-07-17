2.5 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Малаге с дегустацией вина
Познакомьтесь с Малагой, её историей и культурой. Прогуляйтесь по главным достопримечательностям, узнайте городские байки и попробуйте традиционное вино
Начало: Jardines de Pedro Luis Alonso, C. Guillén Sotelo, ...
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
€92 за всё до 30 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белые деревушки Андалусии: Фрихилиана, пещера Нерхи и Балкон Европы
Погрузитесь в атмосферу Андалусии, посетив белые деревушки, пещеру Нерхи и «Балкон Европы»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Старой Малаге: индивидуальная экскурсия по центру города
Прогулка по историческому центру Малаги, где вы увидите главные достопримечательности, узнаете секреты города и попробуете традиционные блюда
Начало: Plaza de la Marina
Завтра в 09:00
6 авг в 08:00
€95 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия17 июля 2024Была с Эльмирой на индивидуальной экскурсии. Все классно, все понравилось. Эльмира приятная, открытая, общительная. Можно поговорить серьезно об экскурсии и поболтать о всяком разном на любые темы. Очень рекомендую!!! Спасибо!
- ООльга24 июня 2024Очень понравилась экскурсия то что мы хотели. Спасибо!
- ИИнеса20 июня 2024Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍
- ННаталья19 июня 2024Эльмира провела чудесную экскурсию. Как бонус - материал подается не скучно, у Эльмиры отличное чувство юмора
- ККонстантин20 мая 2024Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.
- ЛЛариса18 апреля 2024Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!
- RRita12 апреля 2024Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!
- ППавел1 апреля 2024Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!
- EElena9 января 2024Прекрасная экскурсия и незабываемый день!
Ответы на вопросы от путешественников по Малаге в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Малаге в августе 2024
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