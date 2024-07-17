Ю Юлия Белые деревушки Андалусии Была с Эльмирой на индивидуальной экскурсии. Все классно, все понравилось. Эльмира приятная, открытая, общительная. Можно поговорить серьезно об экскурсии и поболтать о всяком разном на любые темы. Очень рекомендую!!! Спасибо!

О Ольга Пешком по Старой Малаге Очень понравилась экскурсия то что мы хотели. Спасибо!

И Инеса Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Прекрасня и лёгкая экскурсия. Дети разных возрастов сказали, что это была лучшая экскурсия, на которой они были. Это точто показатель 👍

Н Наталья Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Эльмира провела чудесную экскурсию. Как бонус - материал подается не скучно, у Эльмиры отличное чувство юмора

К Константин Белые деревушки Андалусии Огромное спасибо Эльмире за настоящий праздник! Эта экскурсия надолго останется в памяти.

Л Лариса Пешком по Старой Малаге Благодарим Юлию за прекрасную и познавательную прогулку! Остались только приятные впечатления!

R Rita Обзорная экскурсия по Малаге c дегустацией вина Спасибо огромное Эльмире за интересную,емкую,насыщенную,но в то же время легкую и очень позитивную экскурсию!!! Даже 6 летнему сыну было очень интересно! Всем советуем!

П Павел Пешком по Старой Малаге Юлия произвела очень приятное впечатление, настоящий знаток города, дала много полезных советов, которыми мы воспользовались. Больше ей спасибо! Наши лучшие рекомендации!