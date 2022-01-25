Коллекция Русского музея в Малаге

Полюбуйтесь произведениями русского искусства, охватывающими пять веков

4.5
28 отзывов
В группе
Коллекция Русского музея в Малаге
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В это трудно поверить, но коллекция Русского музея в Малаге занимает целое здание старой табачной фабрики! Выставки обновляются каждый год и представляют работы таких художников, как Илья Репин, Марк Шагал, Василий Кандинский и Владимир Татлин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение постоянной коллекции
  • Посещение временных экспозиций
  • Аудиогид
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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