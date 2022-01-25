Парк Пальмитос на Гран-Канарии - это книга развлечений для всех. Полюбуйтесь красочными попугаями без ограждений, понаблюдайте за прыжками дельфинов в живых шоу, полюбуйтесь хищными птицами с неба и повесьте с обезьянами, сурикатами и многим другим в этом райском уголке животных!