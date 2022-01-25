Парк Пальмитос

Вернитесь на природу в гигантском парке с живыми животными, обезьянами и многим другим

4.6
71 отзыв
В группе
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Парк Пальмитос
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Парк Пальмитос на Гран-Канарии - это книга развлечений для всех. Полюбуйтесь красочными попугаями без ограждений, понаблюдайте за прыжками дельфинов в живых шоу, полюбуйтесь хищными птицами с неба и повесьте с обезьянами, сурикатами и многим другим в этом райском уголке животных!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в парк
  • Доступ ко всем шоу и выставкам
Что не входит
  • Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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