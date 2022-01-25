Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От американских горок до колеса обозрения и семейной карусели - это старомодное семейное развлечение в лучшем виде. Просто покажите свои мобильные билеты в парк развлечений Holidayworld Wooland Fun Park, и вы обойдете длинную очередь и быстро доберетесь до веселья.
Этот парк аттракционов на Канарских островах, занимающий огромную площадь, полон развлечений: от боулинга до бампера, караоке, квест-комнат и огромного гастрономического рынка NOMAD. Выберите из более чем 400 кулинарных шедевров и расслабьтесь с нахальным вином или варевом в пивном саду.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в парк развлечений Wooland
Что не входит
Ускоренное посещение аттракционов
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Маспаломаса