От американских горок до колеса обозрения и семейной карусели - это старомодное семейное развлечение в лучшем виде. Просто покажите свои мобильные билеты в парк развлечений Holidayworld Wooland Fun Park, и вы обойдете длинную очередь и быстро доберетесь до веселья.

Этот парк аттракционов на Канарских островах, занимающий огромную площадь, полон развлечений: от боулинга до бампера, караоке, квест-комнат и огромного гастрономического рынка NOMAD. Выберите из более чем 400 кулинарных шедевров и расслабьтесь с нахальным вином или варевом в пивном саду.