Парк развлечений Holidayworld Wooland: быстрый маршрут

Более 30 достопримечательностей, концерты, гастрономы и многое другое

4.1
14 отзывов
Входной билет
Парк развлечений Holidayworld Wooland: быстрый маршрут
Парк развлечений Holidayworld Wooland: быстрый маршрут
Парк развлечений Holidayworld Wooland: быстрый маршрут
Парк развлечений Holidayworld Wooland: быстрый маршрут
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
От американских горок до колеса обозрения и семейной карусели - это старомодное семейное развлечение в лучшем виде. Просто покажите свои мобильные билеты в парк развлечений Holidayworld Wooland Fun Park, и вы обойдете длинную очередь и быстро доберетесь до веселья.
Этот парк аттракционов на Канарских островах, занимающий огромную площадь, полон развлечений: от боулинга до бампера, караоке, квест-комнат и огромного гастрономического рынка NOMAD. Выберите из более чем 400 кулинарных шедевров и расслабьтесь с нахальным вином или варевом в пивном саду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в парк развлечений Wooland
Что не входит
  • Ускоренное посещение аттракционов
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