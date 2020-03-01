Выбирайте и другие экскурсии в Оренсе

Посетить термальные источники города, заглянуть в выдающиеся винные заведения и бары Оренсе, прогуляться по Старому городу и познакомиться с типичными галисийскими блюдами в ресторане высокой кухни.

Что вас ожидает

Город Оренсе находится в центре Галисии, в долине реки Миньо и живописно окружен горными хребтами. На всю страну он знаменит природными термальными источниками. Как говорят местные жители: «В Оренсе есть три вещи, которые не встретишь во всей Испании: собор Санто Кристо, Римский мост и термы».

Здесь очень красиво, можно на себе испытать целебные свойства горячих вод, купаясь на открытом воздухе, скажем, в самом центре старого города, или в живописном парке на берегу реки Миньо. Причем термальные бассейны в городе есть и платные, и бесплатные.

У города древнеримские корни, он сохранил некоторые памятники древней эпохи. До наших дней дожили римские фундаменты моста Пуэнте-Романо через реку Миньо, построенном в I веке. Еще одна гордость Оренсе — Кафедральный собор Санто Кристо XII века, интерьер которого славится подвесными светильниками, резным клиросом, золочеными статуями и саркофагами в нишах. Кроме того, Оуренсе находится недалеко от сердца галисийского виноградарства, региона Рибейра Сакра.

Наша прогулка включает посещение лучших термальных источников в городе — СПА-центра. Оформленный в японском стиле, этот центр — прекрасная возможность провести несколько часов наслаждаясь тишиной, великолепными видами и невероятными ощущениями от термальной воды.

После источников мы совершим гастрономическую прогулку по лучшим винным заведениям и барам города, где вы сможете продегустировать местные вина и тапас — закуски, которые в Галисии славятся своим разнообразием.

Обязательно погуляем по старому городу, увидим собор и римский мост, термальные фонтаны, температура воды в которых приближается к температуре кипения. И завершим день в ресторане высокой кухни, повара которого готовят свои невероятные блюда исключительно из местных, сезонных продуктов и, возможно, даже пройдем мастер-класс с шеф-поваром этого ресторана, который поделится своими кулинарными талантами и расскажет нам о типичных блюдах галисийской кухни.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка подходит тем, кто следит за своим здоровьем, любит спокойный отдых, СПА и гастрономию.