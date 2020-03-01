Выбирайте и другие экскурсии в Овьедо

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Овьедо

Я расскажу историю создания города на площади Фейхоо — месте, где появился первый монастырь. Вы посетите готический Кафедральный собор Сан-Сальвадор и узнаете, какие исторические и религиозные реликвии хранятся в его святой Палате. Рассмотрите великолепный алтарь и услышите, как возникли Реконкиста и паломническое движение к мощам святого Иакова. Я проведу вас по средневековым улицам, где каждый дом является хранителем важных событий, и помогу разобраться в многочисленных сортах знаменитого сыра на старинном местном рынке.

Овьедо с высоты птичьего полета

Вы посетите площадь Эскандалера — географический центр города — и раскроете секрет ее названия. А еще увидите здание Парламента и театр Кампоамор, где ежегодно вручается престижная премия принцессы Астурийской. Далее мы прогуляемся по роскошным улицам с архитектурой XVIII-XIX веков. На пути нам встретятся более 110 бронзовых скульптур испанских и мировых мастеров. Я расскажу, как они появились на улицах, в парках и скверах Овьедо. В завершение вы подниметесь на гору Наранко, где расположены два известных строения дороманской архитектуры, и насладитесь великолепным видом на город.