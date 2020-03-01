Выбирайте и другие экскурсии в Овьедо

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Познакомиться с историей и блистательной архитектурой столицы княжества Астурия

Виктория
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Виктория – ваш гид
Вы погуляете по одному из самых красивых городов Испании, ощутите его средневековый дух, впечатлитесь ухоженными улицами, необычными скульптурами, фонтанами и уютными кафе.

А еще — попробуете вкуснейший сыр и узнаете о местной кухне, привычках и культуре.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля или в оговоренном в нашей переписке мете
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Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Овьедо
Я расскажу историю создания города на площади Фейхоо — месте, где появился первый монастырь. Вы посетите готический Кафедральный собор Сан-Сальвадор и узнаете, какие исторические и религиозные реликвии хранятся в его святой Палате. Рассмотрите великолепный алтарь и услышите, как возникли Реконкиста и паломническое движение к мощам святого Иакова. Я проведу вас по средневековым улицам, где каждый дом является хранителем важных событий, и помогу разобраться в многочисленных сортах знаменитого сыра на старинном местном рынке.

Овьедо с высоты птичьего полета
Вы посетите площадь Эскандалера — географический центр города — и раскроете секрет ее названия. А еще увидите здание Парламента и театр Кампоамор, где ежегодно вручается престижная премия принцессы Астурийской. Далее мы прогуляемся по роскошным улицам с архитектурой XVIII-XIX веков. На пути нам встретятся более 110 бронзовых скульптур испанских и мировых мастеров. Я расскажу, как они появились на улицах, в парках и скверах Овьедо. В завершение вы подниметесь на гору Наранко, где расположены два известных строения дороманской архитектуры, и насладитесь великолепным видом на город.

Организационные детали

Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: Кафедральный собор — 7 евро для взрослых, 5 евро для учащихся 12-18 лет, дети до 12 лет бесплатно.

Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!
Добро пожаловать в Овьедо!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля или в оговоренном в нашей переписке мете.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктория, я профессиональный гид на севере Испании, в городах Хихон, Овьедо, Ковадонга, Сантандер, Леон. Живу в Хихоне с 2000 года, хорошо знаю традиции и быт испанцев северной части страны, с удовольствием расскажу не только о важнейших исторических фактах и событиях, но и об особенностях жизни в этом регионе Испании, местной кухне, привычках и культуре.
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