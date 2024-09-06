Ф Федор Святые, гении и злодеи Майорки Все очень интересно! Цена того стоит

А Анна Святые, гении и злодеи Майорки читать дальше по немноголюдным улицам, заглянув во дворы, которые сами уж точно бы не нашли(!), и посетили невероятно вкусное историческое кафе- пекарню. Получили массу интереснейшей информации, ценные советы- куда можно сходить самостоятельно, обязательные к посещению музеи, и даже рекомендации по просмотру фильмов про известных людей Майорки. Легкая в общении, с невероятной энергетикой, и большой любовью к Майорке, которая передалась всем участникакм нашего путешествия! Юлия, Арина и Анна Хотим поблагодарить Дину за великолепную экскурсию! На Майорке были впервые, за 3 часа успели посетить значимые исторические объекты Пальмы, также прошлись

А Андрей Святые, гении и злодеи Майорки Экскурсия понравилась всем, и взрослым и детям! Дина отличный и интересный рассказчик, и также веселый собеседник. Маршрут динамичный и наполненный историями и фактами в легкой подаче, время пролетело незаметно, спасибо!

Н Нина Майорка для круизных путешественников Путешествие было очень хорошо организовано, мы получили массу удовольствия от посещения старинной деревушки и особенно на нас произвёл впечатление собор. Всё было организовано чётко по времени, материал подавался хорошо точка огромное спасибо за экскурсию

Ю Юлия Майорка для круизных путешественников Приятный гид, хороший маршрут, вкусные булочки, все отлично 👍

А Анна Майорка для круизных путешественников Огромное спасибо Владимиру, за интересный рассказ. За прекрасные места. интересный человек знающий свое дело. Обязательно вернемся. Рекомендую.

А Александр Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!

С Светлана Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.