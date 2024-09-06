2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
11 сен в 10:00
16 сен в 10:00
€220 за всё до 5 чел.
4 часа
Круиз
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор6 сентября 2024Все очень интересно! Цена того стоит
- ААнна2 сентября 2024Хотим поблагодарить Дину за великолепную экскурсию! На Майорке были впервые, за 3 часа успели посетить значимые исторические объекты Пальмы, также прошлись
- ААндрей17 августа 2024Экскурсия понравилась всем, и взрослым и детям! Дина отличный и интересный рассказчик, и также веселый собеседник. Маршрут динамичный и наполненный историями и фактами в легкой подаче, время пролетело незаметно, спасибо!
- ННина10 августа 2024Путешествие было очень хорошо организовано, мы получили массу удовольствия от посещения старинной деревушки и особенно на нас произвёл впечатление собор. Всё было организовано чётко по времени, материал подавался хорошо точка огромное спасибо за экскурсию
- ЮЮлия27 июля 2024Приятный гид, хороший маршрут, вкусные булочки, все отлично 👍
- ААнна20 июля 2024Огромное спасибо Владимиру, за интересный рассказ. За прекрасные места. интересный человек знающий свое дело. Обязательно вернемся. Рекомендую.
- ААлександр23 июля 2022Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
- ССветлана2 ноября 2021Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
- ЛЛариса21 октября 2019Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в сентябре 2024
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