На Рождество – экскурсии в Пальме-де-Мальйорке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Святые, гении и злодеи Майорки
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
Начало: В районе Кафедрального собора
11 сен в 10:00
16 сен в 10:00
220 за всё до 5 чел.
Майорка для круизных путешественников
На машине
28 отзывов
4 часа
Круиз
Майорка для круизных путешественников
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
280 за всё до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
Открыть архитектурное, религиозное и природное наследие Майорки
11 сен в 10:00
12 сен в 10:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    6 сентября 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Все очень интересно! Цена того стоит
  • А
    Анна
    2 сентября 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Хотим поблагодарить Дину за великолепную экскурсию! На Майорке были впервые, за 3 часа успели посетить значимые исторические объекты Пальмы, также прошлись
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    по немноголюдным улицам, заглянув во дворы, которые сами уж точно бы не нашли(!), и посетили невероятно вкусное историческое кафе- пекарню. Получили массу интереснейшей информации, ценные советы- куда можно сходить самостоятельно, обязательные к посещению музеи, и даже рекомендации по просмотру фильмов про известных людей Майорки. Легкая в общении, с невероятной энергетикой, и большой любовью к Майорке, которая передалась всем участникакм нашего путешествия! Юлия, Арина и Анна

  • А
    Андрей
    17 августа 2024
    Святые, гении и злодеи Майорки
    Экскурсия понравилась всем, и взрослым и детям! Дина отличный и интересный рассказчик, и также веселый собеседник. Маршрут динамичный и наполненный историями и фактами в легкой подаче, время пролетело незаметно, спасибо!
  • Н
    Нина
    10 августа 2024
    Майорка для круизных путешественников
    Путешествие было очень хорошо организовано, мы получили массу удовольствия от посещения старинной деревушки и особенно на нас произвёл впечатление собор. Всё было организовано чётко по времени, материал подавался хорошо точка огромное спасибо за экскурсию
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Майорка для круизных путешественников
    Приятный гид, хороший маршрут, вкусные булочки, все отлично 👍
  • А
    Анна
    20 июля 2024
    Майорка для круизных путешественников
    Огромное спасибо Владимиру, за интересный рассказ. За прекрасные места. интересный человек знающий свое дело. Обязательно вернемся. Рекомендую.
  • А
    Александр
    23 июля 2022
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия очень интересная, прекрасно продуманный и выстроенный маршрут с посещением Льюкского монастыря, Садов Альфабии и порта Соллер. Комфортные условия, вежливое и внимательное отношение к туристам, их индивидуальным потребностям и запросам. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    2 ноября 2021
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Это очень здорово, когда есть возможность охватить такой масштаб местности и увидеть многое за один день. И персональное внимание имеет также огромное значение, спасибо.
  • Л
    Лариса
    21 октября 2019
    Сады Альфабия, «апельсиновый» трамвайчик и старинная обитель
    Экскурсия оставила очень теплые воспоминания и желание вернуться в этот волшебный мир ещё не раз. Фантастическая природа - благоухающий оазис
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    в окружении гор! Трудно представить, но в середине октября воздух наполнен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, роз, жасмина и десятков южных экзотов! Всё это под непрерывное пение птиц и журчание ручейков, проложенных древними зодчими. Дорога в монастырь Люк - это нескончаемый горный серпантин! Водительское мастерство нашего гида нас сильно порадовало. И в завершение - Сольер и ПортСольер с яхтами и причалами, старинным трамвайчиком и вкусным мороженым. Майорка в её разных проявлениях не оставила нас равнодушными. Наш экскурсовод Владимир организовал экскурсию так, что нам было максимально удобно и комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пальме-де-Мальйорке в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Пальме-де-Мальйорке в сентябре 2024
Сейчас в Пальме-де-Мальйорке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 390. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Пальме-де-Мальйорке (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 64 ⭐ отзыва, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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