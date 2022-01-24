Пальмовый аквариум: проход без очереди

Посмотрите крупнейшую в Европе коллекцию живых кораллов и гигантский аквариум с акулами!

4.7
144 отзыва
Входной билет
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Пальмовый аквариум: проход без очереди
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Погрузитесь в мир океанической жизни в Пальма-аквариуме, где на Майорке всплеск сотен видов морских существ. Подойдите ближе к крупнейшей в Европе коллекции живых кораллов и полюбуйтесь акулами в глубочайшем аквариуме. Водное приключение для детей и взрослых!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к аквариуму Пальмы
  • Доступ в открытую игровую площадку в летний сезон
Что не входит
  • Корабль «Видение акулы»
  • Трубка с коньками (рыба)
  • Спать с акулами
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