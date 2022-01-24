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Погрузитесь в мир океанической жизни в Пальма-аквариуме, где на Майорке всплеск сотен видов морских существ. Подойдите ближе к крупнейшей в Европе коллекции живых кораллов и полюбуйтесь акулами в глубочайшем аквариуме. Водное приключение для детей и взрослых!
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к аквариуму Пальмы
Доступ в открытую игровую площадку в летний сезон
Что не входит
Корабль «Видение акулы»
Трубка с коньками (рыба)
Спать с акулами
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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