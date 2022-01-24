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Пройдите по очереди до собора Пальмы и изучите это эпическое произведение, жемчужину готической архитектуры с видом на море. Этот великолепный памятник из песчаника XIV века является гордостью Пальмы и произведением искусства.
Исследуйте три нефа и войдите в последнее пристанище королей Хайме II и Хайме III. Полюбуйтесь внушительными колоннами и сфотографируйте селфи рядом со скульптурами Гильермо Сагреры.
Здесь также можно увидеть реставрацию Гауди XX века!
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в собор Пальмы
Что не входит
Террасные посещения
Когда начало
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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