Собор Пальмы: проход без очереди

Пройдите без очереди в собор Пальмы с этим эксклюзивным билетом на смартфон

4.7
178 отзывов
Входной билет
Собор Пальмы: проход без очереди
Собор Пальмы: проход без очереди
Собор Пальмы: проход без очереди
Собор Пальмы: проход без очереди
Собор Пальмы: проход без очереди
Собор Пальмы: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите по очереди до собора Пальмы и изучите это эпическое произведение, жемчужину готической архитектуры с видом на море. Этот великолепный памятник из песчаника XIV века является гордостью Пальмы и произведением искусства.
Исследуйте три нефа и войдите в последнее пристанище королей Хайме II и Хайме III. Полюбуйтесь внушительными колоннами и сфотографируйте селфи рядом со скульптурами Гильермо Сагреры.
Здесь также можно увидеть реставрацию Гауди XX века!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в собор Пальмы
Что не входит
  • Террасные посещения
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пальма-де-Мальйорки

🎫Билеты🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыСоборы и храмыПроход без очереди

Еще несколько похожих предложений в Пальма-де-Мальйорке

Хаммам Аль-Андалус Пальма с эксклюзивным массажем
В группе
59
за 1 чел.
Хаммам Аль-Андалус Пальма с эксклюзивным массажем
Достигните нового уровня релаксации с эксклюзивным массажем
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Входной билет
4.7
144
23
за 1 чел.
Пальмовый аквариум: проход без очереди
Посмотрите крупнейшую в Европе коллекцию живых кораллов и гигантский аквариум с акулами!
Фонд Миро на Майорке: проход без очереди
Входной билет
4.8
13
9
5.5
за 1 чел.
Фонд Миро на Майорке: проход без очереди
Полюбуйтесь скульптурами и картинами Миро в его студии на Майорке
Святые, гении и злодеи Майорки
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
160
за 1-6 чел.
Святые, гении и злодеи Майорки
👣 Пешеходные
Узнать красочный остров через истории о жителях, архитектуре и искусстве его главного города
27 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Майорка для круизных путешественников
Круиз
4.6
12
150
за 1-4 чел.
Майорка для круизных путешественников
🚗 На машине
⛴ Водные
Самые красивые и интересные места острова за 4 часа
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Пещеры Генуи
Входной билет
4.3
3
30м
10
за 1 чел.
Пещеры Генуи
Откройте для себя подземное чудо с билетом в пещеры Генуя
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пальма-де-Мальйорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пальма-де-Мальйорке
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ