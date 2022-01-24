Пройдите по очереди до собора Пальмы и изучите это эпическое произведение, жемчужину готической архитектуры с видом на море. Этот великолепный памятник из песчаника XIV века является гордостью Пальмы и произведением искусства.

Исследуйте три нефа и войдите в последнее пристанище королей Хайме II и Хайме III. Полюбуйтесь внушительными колоннами и сфотографируйте селфи рядом со скульптурами Гильермо Сагреры.

Здесь также можно увидеть реставрацию Гауди XX века!