По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному именно в Реусе и к дому, в котором он провел свое детство, мы будем время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список знаменитого маршрута модернизма.
Также, на экскурсии 🧭 Вам предстоит:
- Приметить местного жителя, забравшегося на угол здания и грозно указывающего пальцем на дом соседа;
- Выяснить, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью;
- Увидеть обаятельных дракончиков;
- Разгадать, почему лошадь Генерала Прима повернута к Таррагоне «мягким» местом;
- Открыть для себя художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях 🖼 мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств.
Важно знать
Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь.
Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube.
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Время начала — Московское.