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Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»

4.5
6 отзывов
Мария В.
Мария В. – Гид из Реуса
Приглашаю на увлекательную прогулку 👣 по Реусу — одному из самых изысканных и очаровательных городов Каталонии.

С первых минут Реус поражает шармом своих фасадов и ажурных балконов, обаянием улиц, красотой и многообразием достопримечательностей 🏛️.

Реус — тот город 🏙️, в который можно приезжать в любое время года и с любым настроением: он никого не оставит равнодушным.

Атмосфера и погода здесь всегда располагают к неспешным прогулкам.
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Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»
Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»

Что вы увидите

  • Площадь Фортуни
  • Часть домов из маршрута модернизма (Casa Laguna, Casa Punyed, Casa Jordi, - Casa Querol, Casa Navas и многие другие)
  • Дворец Бофаруль
  • Площадь Прима
  • Музей вермута
  • Площадь Каталонии
  • Музей Сальвадора Виласеки
  • Памятник юному Гауди и дом, в котором он родился
  • Рыночная площадь
  • Музейный центр Гауди
  • Городская ратуша
  • Площадь Старого Рыбного Рынка
  • Скульптура «Ветер»
  • Церковь Сант-Пере
По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному именно в Реусе и к дому, в котором он провел свое детство, мы будем время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список знаменитого маршрута модернизма.

Также, на экскурсии 🧭 Вам предстоит:

  • Приметить местного жителя, забравшегося на угол здания и грозно указывающего пальцем на дом соседа;
  • Выяснить, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью;
  • Увидеть обаятельных дракончиков;
  • Разгадать, почему лошадь Генерала Прима повернута к Таррагоне «мягким» местом;
  • Открыть для себя художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях 🖼 мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств.
Важно знать
Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь.
Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.
Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube.
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Время начала — Московское.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»
Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»
Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»
Онлайн-экскурсия «Нарядный Реус — родина Антонио Гауди»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария В.
Мария В.
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6 отзывов оставили туристы

Мария В. проводит ещё 1 экскурсию

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