По пути к памятнику еще совсем юному Антонио Гауди, рожденному именно в Реусе и к дому, в котором он провел свое детство, мы будем время от времени погружаться в великолепие кованых орнаментов и прелесть причудливых фасадов зданий, включенных в список знаменитого маршрута модернизма.

Также, на экскурсии 🧭 Вам предстоит:

Приметить местного жителя, забравшегося на угол здания и грозно указывающего пальцем на дом соседа;

Выяснить, почему в городской капелле свеча Святой Марии горит и днем, и ночью;

Увидеть обаятельных дракончиков;

Разгадать, почему лошадь Генерала Прима повернута к Таррагоне «мягким» местом;

Открыть для себя художника — уроженца Реуса, полотна которого хранятся в лучших музеях 🖼 мира и даже в Пушкинском музее изобразительных искусств.

Важно знать

Гид ведет экскурсию ⛳ в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь.

Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон.

Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube.

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту за 15 минут до начала экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ.

На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.

Время начала — Московское.