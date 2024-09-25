читать дальше не только погрузитесь в историю и красоты этого необычного города Рондо, но еще и посмеетесь острым шуткам и комментариям гида. Немножко одесского фольклора сделало нашу экскурсию легкой, а краски города более яркими. Спасибо Эльмира

Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы