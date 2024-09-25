На Рождество – экскурсии в Ронде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ронде на русском языке, цены от €227. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
На машине
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
25 окт в 12:30
4 ноя в 15:30
227 за всё до 4 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
Завтра в 13:00
28 окт в 10:00
290 за всё до 6 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    25 сентября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
    читать дальше

    не только погрузитесь в историю и красоты этого необычного города Рондо, но еще и посмеетесь острым шуткам и комментариям гида. Немножко одесского фольклора сделало нашу экскурсию легкой, а краски города более яркими. Спасибо Эльмира

  • К
    Ксения
    6 сентября 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    Классная экскурсия с отличным гидом:)
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
  • Z
    Zarine
    14 августа 2024
    Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
    У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Эльмира замечательный гид. Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
    читать дальше

    что мы успели прогуляться, насладиться видами города, пообедать, сделать покупки, и все это без суеты, сопровождая интересными рассказами. Время провели чудесно, впечатления самые восторженные, организовано все отлично, материал подан интересно и ненавязчиво. Очень рекомендую!!!

    Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена всеХочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все
  • С
    Станислав
    7 мая 2024
    Ронда - город, парящий над пропастью
    Интересный маршрут по Ронде. Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.

Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ронде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
  2. Ронда - город, парящий над пропастью
  3. Ронда - «между скалами и облаками»
Сколько стоит экскурсия по Ронде в октябре 2024
Сейчас в Ронде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 227 до 290. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ронде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 17 ⭐ отзывов, цены от €227. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам