6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Малаги в Ронду - город, парящий над пропастью
Прикоснуться к древности на каменных улицах Ронды и восхититься величием исполинских утёсов
25 окт в 12:30
4 ноя в 15:30
€227 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ронда - город, парящий над пропастью
Раскрыть тайны загадочного древнего города, возведённого на скалах
Начало: На площади Duquesa de Parcent
Завтра в 13:00
28 окт в 10:00
€290 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ронда - «между скалами и облаками»
Главные и тайные городские места, вино и романтические истории на обзорной экскурсии
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина25 сентября 2024Дорогие туристы, если вы немножко устали от бесконечного перечисления веков, событий, имен, то вам нужно обязательно брать экскурсоводом Эльмиру. Вы
- ККсения6 сентября 2024Классная экскурсия с отличным гидом:)
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Елена великолепно все рассказывала и показывала. Огромное спасибо Елене за экскурсию. Рекомендую.
- ZZarine14 августа 2024У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Эльмира замечательный гид. Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
- ААнна23 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от поездки в г. Ронда, это было великолепно! Очень интересный маршрут, Елена все организовала таким замечательным образом,
- ССтанислав7 мая 2024Интересный маршрут по Ронде. Познавательная информация, Елена порекомендовала также отличный ресторан, помогла с парковкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Ронде в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Ронде в октябре 2024
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