Экскурсии по пригородам Салоу

Что вас ожидает

День 1: красавица Ницца, мир ароматов в Эзе и роскошный Монако

Дорога из Салоу в Ниццу займет около 8 часов, но подарит множество чудесных видов — мы проедем мимо нескольких городов, деревушек и солнечных виноградников. На границе с Францией остановимся на завтрак.

В Ницце в центре внимания будет Старый город с его яркими улочками, где бурлит жизнь. Вы увидите Дворец Губернатора и Оперный театр, узнаете об особенностях площади Массена и, конечно, насладитесь променадом по Английской набережной.

По пути в Монако мы проедем через Грасс — парфюмерную столицу мира. В соседней деревушке Эз вы посетите фабрику Fragonard, где прикоснетесь к тайне создания духов и масел.

Ближе к вечеру доберемся до Монако. Вы познакомитесь со всеми брендами карликового государства. Узнаете о жизни Грейс Келли, гуляя по цветущему парку ее имени, и о правящей династии Гримальди у их дворца. Увидите трассу Формулы 1 и заглянете в знаменитое казино в Монте-Карло. Кроме того, не пропустите собор св. Николая, площадь Кузнецов, мэрию и фонтан невест. На фоне достопримечательностей вам откроется история возникновения и современная жизнь Монако.

В конце дня вы переезжаете в Сан-Ремо, где ночуете в отеле.

День 2: итальянский Сан-Ремо и изысканные Канны

После завтрака вас ждет экскурсия по Сан-Ремо. В 19 веке и начале 20-ого этот курорт особенно любила русская аристократия: вы осмотрите сказочный православный храм 1913 года и пройдете по набережной Императрицы, названной в честь супруги Николая II.

Канны впечатлят красотой набережной Круазет, видами города и моря со смотровой площадки у замка Кастро. Вы вспомните человека в железной маске, сможете сфотографироваться на красной дорожке здания, где проходит Каннский кинофестиваль, погуляете по знаковым площадям и Старому городу.

Тайминг

День 1

05.00 Выезд из Салоу

08.00 Остановка на завтрак

13.00 Пешеходная экскурсия по Ницце (2,5 часа) и свободное время (1 час)

17:00 Фабрика Fragonard

18:00 Пешеходная экскурсия по Монако

22.00 Прибытие в отель в Сан-Ремо

День 2

09.00 Пешеходная экскурсия по Сан-Ремо

12.00 выезд из Сан-Ремо в Канны

13.00 Пешеходная экскурсия по Каннам, свободное время (1 час)

Выезд из Канн около 17.00