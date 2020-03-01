Экскурсии по пригородам Салоу

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Полюбоваться великолепным побережьем и изучить главное в Ницце, Монако, Сан-Ремо и Каннах

Нелли
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Нелли – экскурсионное агентство
Пальмы на легендарных набережных, фешенебельные отели, крик чаек, красная дорожка фестиваля, дорогие автомобили у казино, потрясающе голубые волны и панорамы! За два насыщенных дня вы «соберете» необходимый комплект впечатлений о Лазурном береге, погрузитесь в мир ароматов на фабрике духов и сделаете сотни открыточных фото.
205 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Салоу
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Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу

Что вас ожидает

День 1: красавица Ницца, мир ароматов в Эзе и роскошный Монако
Дорога из Салоу в Ниццу займет около 8 часов, но подарит множество чудесных видов — мы проедем мимо нескольких городов, деревушек и солнечных виноградников. На границе с Францией остановимся на завтрак.

В Ницце в центре внимания будет Старый город с его яркими улочками, где бурлит жизнь. Вы увидите Дворец Губернатора и Оперный театр, узнаете об особенностях площади Массена и, конечно, насладитесь променадом по Английской набережной.

По пути в Монако мы проедем через Грасс — парфюмерную столицу мира. В соседней деревушке Эз вы посетите фабрику Fragonard, где прикоснетесь к тайне создания духов и масел.

Ближе к вечеру доберемся до Монако. Вы познакомитесь со всеми брендами карликового государства. Узнаете о жизни Грейс Келли, гуляя по цветущему парку ее имени, и о правящей династии Гримальди у их дворца. Увидите трассу Формулы 1 и заглянете в знаменитое казино в Монте-Карло. Кроме того, не пропустите собор св. Николая, площадь Кузнецов, мэрию и фонтан невест. На фоне достопримечательностей вам откроется история возникновения и современная жизнь Монако.

В конце дня вы переезжаете в Сан-Ремо, где ночуете в отеле.

День 2: итальянский Сан-Ремо и изысканные Канны
После завтрака вас ждет экскурсия по Сан-Ремо. В 19 веке и начале 20-ого этот курорт особенно любила русская аристократия: вы осмотрите сказочный православный храм 1913 года и пройдете по набережной Императрицы, названной в честь супруги Николая II.

Канны впечатлят красотой набережной Круазет, видами города и моря со смотровой площадки у замка Кастро. Вы вспомните человека в железной маске, сможете сфотографироваться на красной дорожке здания, где проходит Каннский кинофестиваль, погуляете по знаковым площадям и Старому городу.

Тайминг

День 1
05.00 Выезд из Салоу
08.00 Остановка на завтрак
13.00 Пешеходная экскурсия по Ницце (2,5 часа) и свободное время (1 час)
17:00 Фабрика Fragonard
18:00 Пешеходная экскурсия по Монако
22.00 Прибытие в отель в Сан-Ремо

День 2
09.00 Пешеходная экскурсия по Сан-Ремо
12.00 выезд из Сан-Ремо в Канны
13.00 Пешеходная экскурсия по Каннам, свободное время (1 час)
Выезд из Канн около 17.00

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля в Салоу и привезут обратно.
  • В стоимость включено:
    — транспортные расходы
    — проживание и завтрак в отеле Grand Hotel «LONDRA» 4*. Фото отеля вы можете посмотреть в альбоме ниже.
  • Личные расходы по желанию.
  • На протяжении всего путешествия с вами будет один гид из нашей команды.
  • Групповая экскурсия проводится с мая по октябрь. В остальное время мы можем организовать для вас индивидуальную экскурсию в Коста-Дорада.
  • В высокий сезон группа может быть до 50 человек.
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу
Два дня на Лазурном берегу — путешествие из Салоу

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Салоу.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Нелли
Нелли
Добрый день, дорогие путешественники, собирающиеся в солнечную Испанию! Меня зовут Нелли, я работаю с командой профессиональных гидов с 2012 года. В основном мы ориентированы на увлекательные индивидуальные экскурсии, но также организуем интересные групповые поездки, трансферы и морские прогулки. Уверены, что вы получите максимум удовольствия от наших путешествий.
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