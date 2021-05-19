Полезная информация о Сан-Андрес-дель-Рабанедо
Что нужно знать о Сан-Андрес-дель-Рабанедо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Андрес-дель-Рабанедо
03:4244
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Сан-Андрес-дель-Рабанедо
|По-английски
|San Andres del Rabanedo
|Население города
|30 906 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|852 м. от уровня моря