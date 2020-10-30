Как добраться до Сан-Себастьяна на самолёте
В Сан-Себастьяне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «San Sebastian Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сан-Себастьяна
- Сан-Себастьян EASSan Sebastian Airport
Самые дешёвые билеты в Сан-Себастьян из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 376
|1ч 15м
|28.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|9 481
|19ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|10 673
|20ч 15м (⇵2)
|01.06.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|30 364
|31ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сан-Себастьяна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сан-Себастьяна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Куритиба, Хельсинки, Лас-Пальмас и Мадрид
- 17.12.202010.02.2021
- 13.10.202021.10.2020
- 13.10.202021.10.2020
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