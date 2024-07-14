2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Себастьян - аристократ среди городов
Уникальная экскурсия по Сан-Себастьяну: романтический квартал, набережная Ла Конча, собор и Старый Город ждут вас
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия: история, архитектура и кухня
На экскурсии в Сан-Себастьяне вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю города и насладитесь местной кухней
Начало: Возле Кафедрального собора доброго пастыря
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Сан-Себастьяну: история и архитектура
Погуляйте по историческому центру Сан-Себастьяна, узнайте его тайны и насладитесь великолепными видами с лучших смотровых площадок
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья14 июля 2024Прекрасная экскурсия! Подача материала, погружение: все великолепно! Три часа пролетели незаметно, если будете в Сан Себастьяне очень рекомендую экскурсию с Натальей!
- ЕЕлена5 июля 2024Мы обратились к Эмме в последнюю минуту - те поздно вечером перед экскурсией! И она смогла организовать, нашла замену и мы отлично провели время, экскурсия была отличной! Рекомендую всем! Спасибо!!!
- AAlex28 июня 2024Спасибо нашему гиду - Эмме. Она провела интересную экскурсию по городу, рассказала об истории и развитии Сан-Себастьяна. Порекомендовала интересные и "вкусные" ресторанчики. Рекомендуем этот тур!
- ЛЛариса25 июня 2024Восхитительная экскурсия с Натальей открыла мне этот роскошный город! Исторические нюансы о прошлом и настоящем Сан-Себастьяна,интересные факты и личные истории знаменитостей не оставят равнодушным даже самого ленивого путешественника) Спасибо,Наташа!!! ♥️♥️♥️
- ААнна12 мая 2024Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.
- ААлексей9 марта 2024Отличная экскурсия, очень интересная и живая! Эмма легко адаптировала свой рассказ под наши вопросы и запросы - 100% рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Себастьяну в категории «Все»
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