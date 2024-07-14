Д Дарья Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Прекрасная экскурсия! Подача материала, погружение: все великолепно! Три часа пролетели незаметно, если будете в Сан Себастьяне очень рекомендую экскурсию с Натальей!

Е Елена Сан-Себастьян - аристократ среди городов Мы обратились к Эмме в последнюю минуту - те поздно вечером перед экскурсией! И она смогла организовать, нашла замену и мы отлично провели время, экскурсия была отличной! Рекомендую всем! Спасибо!!!

A Alex Сан-Себастьян - аристократ среди городов Спасибо нашему гиду - Эмме. Она провела интересную экскурсию по городу, рассказала об истории и развитии Сан-Себастьяна. Порекомендовала интересные и "вкусные" ресторанчики. Рекомендуем этот тур!

Л Лариса Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Восхитительная экскурсия с Натальей открыла мне этот роскошный город! Исторические нюансы о прошлом и настоящем Сан-Себастьяна,интересные факты и личные истории знаменитостей не оставят равнодушным даже самого ленивого путешественника) Спасибо,Наташа!!! ♥️♥️♥️

А Анна Сан-Себастьян. Обзорная экскурсия Спасибо Наталье за такой прекрасный день. Мы отлично провели время и получили много полезной информации.