Выбирайте и другие экскурсии в Сан-Себастьяне

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  3. Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов

Литературно-историческая прогулка по знаковым и секретным местам города

Лина
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Лина – ваш гид
Вы раскроете тайну происхождения самого загадочного народа Испании, познакомитесь с мифами и легендами басков и посетите лучшие панорамные площадки Сан-Себастьяна.

А еще научитесь дегустировать чаколи и сидр и пройдете по знаменитому Королевскому пути.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе конгресс-центра Курсаль
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Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов

Что вас ожидает

Неразгаданные загадки истории
Старый город и порт, дворцы Мирамар и Айете, набережная Ла-Конча и королевские купальни — вас ждут самые интересные и живописные места Сан-Себастьяна. Вы услышите его историю от древнего поселения Амензаганья до королевского курорта, раскроете семейные секреты королевы Марии Кристины и императрицы Евгении и узнаете, почему диктатор Франко истреблял басков.

Сан-Себастьян литературный и гастрономический
О Сан-Себастьяне написано немало книг и воспоминаний. Я расскажу о Чехове, Хозяйке Медной горы, прототипе человека-амфибии, исторических хрониках Бонапарта и баскских народных легендах об атлантах. Завершится экскурсия в пинчо-баре на набережной, где вы отведаете пинчос с чаколи или сидром и услышите о местной гастрономической культуре.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Вы получите в подарок авторскую книгу рецептов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов
Сан-Себастьян — от атлантов до сибаритов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе конгресс-центра Курсаль.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лина
Лина
Меня зовут Лина, я гид, журналист и блогер. Я испанозависима и стараюсь передать свою любовь к этой необыкновенной стране на экскурсиях, фотопрогулках и кулинарных мастер-классах. Информацию, которой я владею, вы не найдете в обычных путеводителях. Она собрана по крупицам за годы странствий по стране, общения с местными жителями и изучения сказок, легенд и архивных материалов. Со мной не скучно!
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