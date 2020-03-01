Выбирайте и другие экскурсии в Сан-Себастьяне

Что вас ожидает

Неразгаданные загадки истории

Старый город и порт, дворцы Мирамар и Айете, набережная Ла-Конча и королевские купальни — вас ждут самые интересные и живописные места Сан-Себастьяна. Вы услышите его историю от древнего поселения Амензаганья до королевского курорта, раскроете семейные секреты королевы Марии Кристины и императрицы Евгении и узнаете, почему диктатор Франко истреблял басков.

Сан-Себастьян литературный и гастрономический

О Сан-Себастьяне написано немало книг и воспоминаний. Я расскажу о Чехове, Хозяйке Медной горы, прототипе человека-амфибии, исторических хрониках Бонапарта и баскских народных легендах об атлантах. Завершится экскурсия в пинчо-баре на набережной, где вы отведаете пинчос с чаколи или сидром и услышите о местной гастрономической культуре.