Всё о Санлукар-де-Баррамеде

Полезная информация о Санлукар-де-Баррамеде

Что нужно знать о Санлукар-де-Баррамеде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санлукар-де-Баррамеде
03:4256
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСанлукар-де-Баррамеда
По-английскиSanlucar de Barrameda
Население города65 805 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Санлукар-де-Баррамеда на карте