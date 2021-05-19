Всё о Санта-Колома-де-Граманете

Полезная информация о Санта-Колома-де-Граманете

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Местное время в Санта-Колома-де-Граманете
03:4307
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаСанта-Колома-де-Граманет
По-английскиSanta Coloma de Gramenet
Население города119 717 чел.
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота39 м. от уровня моря

Где находится Санта-Колома-де-Граманет на карте