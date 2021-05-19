Полезная информация о Санта-Колома-де-Граманете
Что нужно знать о Санта-Колома-де-Граманете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Санта-Колома-де-Граманете
03:4307
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Санта-Колома-де-Граманет
|По-английски
|Santa Coloma de Gramenet
|Население города
|119 717 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря