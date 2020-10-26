  1. Испания

Летим в Санта-Крус-де-Лу-Пальму

Как добраться до Санта-Круса-де-Лы-Пальмы на самолёте

В Санта-Крусе-де-Ле-Пальме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Palma Airport» вам не избежать

Список аэропортов Санта-Круса-де-Лы-Пальмы

  1. Ла-Пальма SPC
    La Palma Airport

Самые дешёвые билеты в Санта-Крус-де-Лу-Пальму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса2 68750м
23.01.2021из 🇮🇹Милана3 45917ч 5м (⇵1)
11.01.2021из 🇪🇸Грана-Канарии4 6436ч 40м (⇵1)
29.10.2020из 🇵🇱Кракова5 37344ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны5 40812ч 10м (⇵1)
04.12.2020из 🇧🇪Брюсселя5 99537ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 38933ч (⇵2)
01.12.2020из 🇩🇪Мюнхена8 90721ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Москвы12 96926ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Санта-Круса-де-Лы-Пальмы