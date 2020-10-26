Как добраться до Санта-Круса-де-Лы-Пальмы на самолёте
В Санта-Крусе-де-Ле-Пальме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «La Palma Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Круса-де-Лы-Пальмы
- Ла-Пальма SPCLa Palma Airport
Самые дешёвые билеты в Санта-Крус-де-Лу-Пальму из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 687
|50м
|23.01.2021
|из 🇮🇹Милана
|3 459
|17ч 5м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|4 643
|6ч 40м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|5 373
|44ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|5 408
|12ч 10м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 995
|37ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 389
|33ч (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|8 907
|21ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|12 969
|26ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону