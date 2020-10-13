Как добраться до Сантандера на самолёте
В Сантандере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santander Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сантандера
- Сантандер SDRSantander Airport
Самые дешёвые билеты в Сантандер из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|909
|2ч 15м
|27.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 361
|1ч 40м
|06.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|1 998
|1ч 15м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 362
|14ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 803
|46ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 932
|8ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 998
|32ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 195
|29ч 50м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 201
|20ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 641
|10ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 678
|51ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|4 090
|16ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 462
|35ч 15м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|4 905
|47ч 25м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 905
|29ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 344
|29ч 20м (⇵2)
|04.05.2021
|из 🇺🇦Одессы
|8 034
|32ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇱Люблина
|8 296
|49ч 20м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇪🇸Гранады
|8 729
|7ч 30м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇹🇷Газиантепа
|9 253
|16ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|13 743
|38ч 30м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇮🇶Эрбиля
|18 324
|18ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|19 819
|24ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сантандера
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантандера, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Дублин, Мадрид и Рим
- 13.12.202021.12.2020
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