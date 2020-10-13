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Как добраться до Сантандера на самолёте

В Сантандере 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Santander Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сантандера

  1. Сантандер SDR
    Santander Airport

Самые дешёвые билеты в Сантандер из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.10.2020из 🇮🇹Милана9092ч 15м
27.10.2020из 🇪🇸Малаги1 3611ч 40м
06.11.2020из 🇪🇸Валенсии1 9981ч 15м
16.10.2020из 🇩🇪Берлина2 36214ч (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 80346ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона2 9328ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа2 99832ч (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 19529ч 50м (⇵1)
12.11.2020из 🇬🇷Афин3 20120ч 30м (⇵1)
09.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 64110ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇴Бухареста3 67851ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇰Копенгагена4 09016ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇵🇱Варшавы4 46235ч 15м (⇵2)
17.11.2020из 🇮🇹Кальяри4 90547ч 25м (⇵2)
17.11.2020из 🇮🇹Рима4 90529ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва6 34429ч 20м (⇵2)
04.05.2021из 🇺🇦Одессы8 03432ч (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇱Люблина8 29649ч 20м (⇵2)
07.12.2020из 🇪🇸Гранады8 7297ч 30м (⇵1)
29.11.2020из 🇹🇷Газиантепа9 25316ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Москвы13 74338ч 30м (⇵2)
31.12.2020из 🇮🇶Эрбиля18 32418ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Калининграда19 81924ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Сантандера, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест, Дублин, Мадрид и Рим

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Сантандера