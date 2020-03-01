Выбирайте и другие экскурсии в Сантандере

Что вас ожидает

Сантандер — от римлян до главных модников Испании

Сантандер впервые упоминается еще до нашей эры, и за века он «собрал» много историй, достойных внимания. Я расскажу их на фоне знаковых мест белого города, средневекового и аристократичного одновременно.

Вы полюбуетесь Кафедральным собором, восстановленным после взрыва и пожара, и работами немецкого художника Иммемкампа на стенах церкви Святого Сердца Христа.

Рассмотрите футуристичное здание Художественного центра Ботин и узнаете о роли этой династии в судьбе Сантандера.

Прогуляетесь по одной из красивейших набережных Испании до марины Пуэрто Чико и увидите интересное современное сооружение — подиум-эрмитаж для просмотра яхтенных соревнований. Здесь поговорим об Испании как морской державе и о верфях, на которых построили великую Армаду Эспаньола.

Кроме того, я покажу нарядный Королевский дворец на полуострове Магдалена и копии трех кораблей Колумба в натуральную величину — из экспедиции, открывшей Америку.

Слава Сантандера и аутентичная кухня Кантабрии

Кто и когда превратил Сантандер в место притяжения вельмож и знати? Как с городом связан король Альфонсо XIII? Вы узнаете об этом, а еще о том, как любовь королевской семьи к яхтам помогла Сантандеру, и обратите внимание на его жителей, признанных модников Испании.

Конечно, не забудем о кантабрийской гастрономии! Я расскажу о ее влиянии на испанскую кухню, отведу вас на рынок Эсперанса в передовом для своего времени здании и покажу несколько культовых кафе. По пути можно остановиться на чашечку кантабрийского кофе или бокал вина.