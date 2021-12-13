Все экскурсии в Сеговии
Индивидуально
для 4 чел.
3ч
€130
за 1-4 чел.
Сеговия — столица королей Кастилии
🚌 На автобусе
Побывать в старинной испанской сказке и открыть исторические сюжеты на обзорной прогулке по городу
13 дек
17 дек
20 дек
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сеговии – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сеговии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 декабрь, январь и февраль