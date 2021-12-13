Индивидуально для 4 чел. 3ч € 130 за 1-4 чел. Сеговия — столица королей Кастилии 🚌 На автобусе Побывать в старинной испанской сказке и открыть исторические сюжеты на обзорной прогулке по городу

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сеговии – доступно 1 экскурсия на 2021 год, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сеговии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 декабрь, январь и февраль