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моими подростками (дело не простое) так что те три часа смотрели ей в рот и ловили каждое слово. Очень удобно было, что Эльмира принесла нам наушники, так что было прекрасно слышно даже в толпе. Она - Наш лучший экскурсовод в Испании, а мы их брали много.