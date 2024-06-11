3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛия11 июня 2024Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2024
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