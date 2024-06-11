Что ещё посмотреть – экскурсии в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Севилье на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
195 за всё до 17 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья
Пешая
1 отзыв
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
7 авг в 15:00
8 авг в 10:00
510 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    11 июня 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
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    моими подростками (дело не простое) так что те три часа смотрели ей в рот и ловили каждое слово. Очень удобно было, что Эльмира принесла нам наушники, так что было прекрасно слышно даже в толпе. Она - Наш лучший экскурсовод в Испании, а мы их брали много.

  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
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    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2024
Сейчас в Севилье в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 510. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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