Л Людмила Красавица Севилья Экскурсия получилась 100 из 100! Заинтересованно слушали все, и дети, и взрослые! На все вопросы получили ответы; прогулялись по грамотно простроенному маршруту; да и просто сложилось приятное общение с Еленой! Ей огромное спасибо!

О Ольга Красавица Севилья Отличная экскурсию с Еленой! Елена очень весёлый и позитивный человек! Показала нам много красивейших мест и поделилась интересными историями! Очень интересный собеседник, понравилось даже 15ти летней дочке! Спасибо Елене! Обязательно рекомендую экскурсию с Еленой всем!

Н Наташа Красавица Севилья читать дальше погрузить в его историю,умело излагая факты,но при этом простым языком и с юмором. Мы обязательно вернемся в Сивилью,чтобы досмотреть и узнать,то чего не успели. Спасибо большое Елене за увлекательную пешеходную экскурсию по Сивилье. Мы замечательно провели время,знакомясь с этим прекрасным городом. Елена смогла нас

I Irene Севилья королевская, Севилья народная читать дальше немножко задержимся. Она во всём шла навстречу. Так как пошёл дождь она даже принесла нам зонтики. Экскурсия была безумно интересная, большое количество полезной информации, прямо уникальной. Очень очень рекомендую Лизу!!!! Спасибо Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы

А Анастасия Особый вкус Севильи Одна из лучших гидов, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Отлично знает историю - без запинки и долгих раздумий отвечала и рассказывала. А также составила приятную компанию в дегустации очень вкусных местных блюд. Рекомендую!!!

К Камила Севилья королевская, Севилья народная Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы

В Василий Особый вкус Севильи Всё было замечательно. Кроме вкусной неповторимой местной еды, ещё получили массу информации о городе и его истории. Елизавета спасибо.

Е Елена Особый вкус Севильи Елизавета очень приятная собеседница. Поводила нас по кафешкам,рассказала об испанской кухне и просто о жизни испанцев. Интересно,ненавязчиво,отвечала на все вопросы