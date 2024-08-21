2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
9 сен в 13:30
10 сен в 13:30
от €80 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
€140 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила21 августа 2024Экскурсия получилась 100 из 100! Заинтересованно слушали все, и дети, и взрослые! На все вопросы получили ответы; прогулялись по грамотно простроенному маршруту; да и просто сложилось приятное общение с Еленой! Ей огромное спасибо!
- ООльга21 августа 2024Отличная экскурсию с Еленой! Елена очень весёлый и позитивный человек! Показала нам много красивейших мест и поделилась интересными историями! Очень интересный собеседник, понравилось даже 15ти летней дочке! Спасибо Елене! Обязательно рекомендую экскурсию с Еленой всем!
- ННаташа26 июля 2024Спасибо большое Елене за увлекательную пешеходную экскурсию по Сивилье. Мы замечательно провели время,знакомясь с этим прекрасным городом. Елена смогла нас
- IIrene28 июня 2024Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы
- ААнастасия14 июня 2024Одна из лучших гидов, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Отлично знает историю - без запинки и долгих раздумий отвечала и рассказывала. А также составила приятную компанию в дегустации очень вкусных местных блюд. Рекомендую!!!
- ККамила3 мая 2024Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
- ВВасилий30 апреля 2024Всё было замечательно. Кроме вкусной неповторимой местной еды, ещё получили массу информации о городе и его истории. Елизавета спасибо.
- ЕЕлена28 апреля 2024Елизавета очень приятная собеседница. Поводила нас по кафешкам,рассказала об испанской кухне и просто о жизни испанцев. Интересно,ненавязчиво,отвечала на все вопросы
- AAnna16 апреля 2024Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На Рождество»
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