На Рождество – экскурсии в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Севилье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Красавица Севилья
Пешая
55 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Севилье
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Особый вкус Севильи
Пешая
42 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Особый вкус Севильи: гастрономическая экскурсия
Погрузитесь в кулинарные традиции Севильи, наслаждаясь закусками, морепродуктами и сладостями. Узнайте секреты местной кухни
9 сен в 13:30
10 сен в 13:30
от 80 за всё до 2 чел.
Севилья королевская, Севилья народная
Пешая
113 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Севилья королевская, Севилья народная: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в яркую историю Севильи, откройте для себя её королевское наследие и народные традиции. Узнайте о великих монархах и современном быте города
Начало: Исторический центр города
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:00
140 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    21 августа 2024
    Красавица Севилья
    Экскурсия получилась 100 из 100! Заинтересованно слушали все, и дети, и взрослые! На все вопросы получили ответы; прогулялись по грамотно простроенному маршруту; да и просто сложилось приятное общение с Еленой! Ей огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Красавица Севилья
    Отличная экскурсию с Еленой! Елена очень весёлый и позитивный человек! Показала нам много красивейших мест и поделилась интересными историями! Очень интересный собеседник, понравилось даже 15ти летней дочке! Спасибо Елене! Обязательно рекомендую экскурсию с Еленой всем!
  • Н
    Наташа
    26 июля 2024
    Красавица Севилья
    Спасибо большое Елене за увлекательную пешеходную экскурсию по Сивилье. Мы замечательно провели время,знакомясь с этим прекрасным городом. Елена смогла нас
    читать дальше

    погрузить в его историю,умело излагая факты,но при этом простым языком и с юмором. Мы обязательно вернемся в Сивилью,чтобы досмотреть и узнать,то чего не успели.

  • I
    Irene
    28 июня 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Лиза просто самый лучший гид!!!! она мне понравилась ещё того как началась экскурсия, так как я написала что возможно мы
    читать дальше

    немножко задержимся. Она во всём шла навстречу. Так как пошёл дождь она даже принесла нам зонтики. Экскурсия была безумно интересная, большое количество полезной информации, прямо уникальной. Очень очень рекомендую Лизу!!!! Спасибо

  • А
    Анастасия
    14 июня 2024
    Особый вкус Севильи
    Одна из лучших гидов, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Отлично знает историю - без запинки и долгих раздумий отвечала и рассказывала. А также составила приятную компанию в дегустации очень вкусных местных блюд. Рекомендую!!!
  • К
    Камила
    3 мая 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Прекрасный гид, отлично все нам рассказала про Севилью!! На любые темы по истории Испании поддерживала разговор Очень приятно было познакомиться с ней и погулять по городу! Все советы были ценны После экскурсии отвечала на все наши вопросы
  • В
    Василий
    30 апреля 2024
    Особый вкус Севильи
    Всё было замечательно. Кроме вкусной неповторимой местной еды, ещё получили массу информации о городе и его истории. Елизавета спасибо.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Особый вкус Севильи
    Елизавета очень приятная собеседница. Поводила нас по кафешкам,рассказала об испанской кухне и просто о жизни испанцев. Интересно,ненавязчиво,отвечала на все вопросы
  • A
    Anna
    16 апреля 2024
    Севилья королевская, Севилья народная
    Отличная экскурсия, Елизавета интересно рассказывала, не занудно, понравилось даже детям. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красавица Севилья
  2. Особый вкус Севильи
  3. Севилья королевская, Севилья народная
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в сентябре 2024
Сейчас в Севилье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 140. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 210 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам