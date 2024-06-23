3 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Кто не видел Севилью, тот не видел чуда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Севильи, где фламенко танцуют на улицах, а скрытые площади манят тишиной и журчанием фонтанов
Начало: Арена для Боя быков «Маэстранса»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 13 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Пешеходная экскурсия по историческим местам Севильи
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Севилье. Узнайте историю города, его архитектурные шедевры и сделайте незабываемые фотографии
Начало: Площадь Херес у фонтана
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севилье на автомобиле: лучшие места города
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Севилье на автомобиле. Вы увидите главные достопримечательности города и насладитесь его неповторимой атмосферой
Начало: Отель клиентов (в центре города)
Расписание: в любое время по договоренности с заказчиком
Завтра в 15:00
7 авг в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYuri23 июня 2024Все было хорошо.
- ЕЕлена2 октября 2023Если вам нужен гид в Севилье, то это только Наталья!!! Наталья влюблена в Севилью и охотно поделится этой любовью с
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Популярные экскурсии»
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