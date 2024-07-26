3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
€195 за всё до 17 чел.
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
140€126 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Красавица Севилья: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа26 июля 2024Спасибо большое Елене за увлекательную пешеходную экскурсию по Сивилье. Мы замечательно провели время,знакомясь с этим прекрасным городом. Елена смогла нас
- MMargit14 июля 2024Отличный гид. Супер маршрут
- VVladimir2 июля 2024Очень увлекательная, интересная экскурсия! Много узнал о корриде — одной из самых уникальных традиций Испании. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить глубокое понимание о Севильи и об Испании!
- SSvetlana24 июня 2024Нам понравилась экскурсия с Екатериной. Для первого знакомства с город можем смело рекомендовать. Пройдете по всем главным достопримечательностям, получите рекомендации по еде, дальнейшим посещениям.
- ЛЛия11 июня 2024Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
- EEmil10 июня 2024Елена влюбила нас в Севилью, рассказав много интересных и познавательных историй. Она провела с нами больше положенного времени рассказывая и показывая самые интересные места Севильи. Прекрасный гид, однозначно рекомендуем всем! Очень благодарны Елене за тур!
- ВВлад21 мая 2024Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
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