Все – экскурсии в Севилье

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Севилье на русском языке, цены от €126, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Севильский собор и королевский дворец Алькасар
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 17 чел.
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
195 за всё до 17 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Пешая
скидка
10%
148 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Севильский экспресс - знакомство с городом
Погрузитесь в историю Севильи за 2,5 часа. Узнайте о корриде, мавританском владычестве и золотом веке империи, прогуливаясь по главным достопримечательностям
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
140126 за всё до 6 чел.
Красавица Севилья
Пешая
53 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Красавица Севилья: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Севильи, прогуливаясь по её уютным уголкам. Узнайте истории и легенды, связанные с городом, и насладитесь его архитектурой
Начало: на площади puerta de Jerez
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    26 июля 2024
    Красавица Севилья
    Спасибо большое Елене за увлекательную пешеходную экскурсию по Сивилье. Мы замечательно провели время,знакомясь с этим прекрасным городом. Елена смогла нас
    читать дальше

    погрузить в его историю,умело излагая факты,но при этом простым языком и с юмором. Мы обязательно вернемся в Сивилью,чтобы досмотреть и узнать,то чего не успели.

  • M
    Margit
    14 июля 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Отличный гид. Супер маршрут
  • V
    Vladimir
    2 июля 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Очень увлекательная, интересная экскурсия! Много узнал о корриде — одной из самых уникальных традиций Испании. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет получить глубокое понимание о Севильи и об Испании!
  • S
    Svetlana
    24 июня 2024
    Севильский экспресс - знакомство с городом
    Нам понравилась экскурсия с Екатериной. Для первого знакомства с город можем смело рекомендовать. Пройдете по всем главным достопримечательностям, получите рекомендации по еде, дальнейшим посещениям.
  • Л
    Лия
    11 июня 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Жаль, что здесь нет 6 звездочек - Эльмира их заслуживает. Она прекрасно рассказывает, с юмором, живо. Она нашла контакт с
    читать дальше

    моими подростками (дело не простое) так что те три часа смотрели ей в рот и ловили каждое слово. Очень удобно было, что Эльмира принесла нам наушники, так что было прекрасно слышно даже в толпе. Она - Наш лучший экскурсовод в Испании, а мы их брали много.

  • E
    Emil
    10 июня 2024
    Красавица Севилья
    Елена влюбила нас в Севилью, рассказав много интересных и познавательных историй. Она провела с нами больше положенного времени рассказывая и показывая самые интересные места Севильи. Прекрасный гид, однозначно рекомендуем всем! Очень благодарны Елене за тур!
  • В
    Влад
    21 мая 2024
    Красавица Севилья
    Елена шикарный гид, прогулка была великолепна. Мне очень все понравилось! Отдельное спасибо вам за совет и помощь с билетом на шоу фламенко, от которого получил массу удовольствия!!!)))
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
    читать дальше

    обошли все примечательные места с кучей деталей и легенд. Также все истории приправлены юмором и историями из жизни, что особенно остается в памяти =) Спасибо!!!

  • М
    Михаил
    1 марта 2024
    Севильский собор и королевский дворец Алькасар
    очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора

Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севилье
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Севильский собор и королевский дворец Алькасар
  2. Севильский экспресс - знакомство с городом
  3. Красавица Севилья
Какие места ещё посмотреть в Севилье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Севилье в августе 2024
Сейчас в Севилье в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 126 до 195 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Севилье (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 217 ⭐ отзывов, цены от €126. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам