Построенный в течение пятисот лет под влиянием мавританских халифатов и христианских царей, архитектурный стиль Алькасара охватывает широкий диапазон. Однако во всем осталась одна тема: красота.

Наряду с тропическими садами и роскошными внутренними дворами, дворец выделяется своими изразцовыми алтарями, которые служат рамками для гобеленов и часто добавляют более глубокое значение. Полюбуйтесь ими с помощью входного билета, позволяющего пропускать длинные очереди.