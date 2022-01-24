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Построенный в течение пятисот лет под влиянием мавританских халифатов и христианских царей, архитектурный стиль Алькасара охватывает широкий диапазон. Однако во всем осталась одна тема: красота.
Наряду с тропическими садами и роскошными внутренними дворами, дворец выделяется своими изразцовыми алтарями, которые служат рамками для гобеленов и часто добавляют более глубокое значение. Полюбуйтесь ими с помощью входного билета, позволяющего пропускать длинные очереди.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Алькасар в Севилье без очереди
Что не входит
Доступ в королевские спальни (предоставляется на территории отеля за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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