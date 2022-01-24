Круиз Torre del Oro

Посмотрите монастыри Севильи, знаменитую башню и многое другое из Гвадалквивира

4.5
51 отзыв
Круиз
в группе
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Круиз Torre del Oro
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Одного часа круиза по реке Гвадалквивир достаточно, чтобы пролить новый свет на Севилью. Примите участие в экскурсиях по Испании - под дождем или в лучах солнца - не поднимая ни ногу, ни палец.
Полюбуйтесь лучшими достопримечательностями Севильи с воды! Здесь находится Торре-дель-Оро, военная сторожевая башня XIII века, а также другие сооружения, простирающиеся от площади Испании. Также посетите монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас, где Христофор Колумб запланировал свое маленькое путешествие!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Часовой круиз (Монументальный маршрут Севильи)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севильи

🛳КруизыВодные⛪️Монастыри, церкви, храмы

Еще несколько похожих предложений в Севилье

Севилья королевская, Севилья народная
Индивидуально
до 8 чел.
5
79
125
за 1-8 чел.
Севилья королевская, Севилья народная
👣 Пешеходные
О наследии древних культур, судьбах монархов и традициях простых «севилья́нос» на обзорной экскурсии
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Севилья — любовь с первого взгляда
Индивидуально
для 17 чел.
5
11
2ч 30м
150
за 1-17 чел.
Севилья — любовь с первого взгляда
👣 Пешеходные
Лабиринты торговых улиц, памятник Сервантесу и «Золотая башня»
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Особый вкус Севильи
Индивидуально
до 10 чел.
5
25
80
за 1-10 чел.
Особый вкус Севильи
👣 Пешеходные
Познакомиться с ярким миром севильской гастрономии на прогулке по классным заведениям города
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Автобус с пересадкой в Севилье
В группе
4.4
16
1ч 20м
22
за 1 чел.
Автобус с пересадкой в Севилье
👣 Пешеходные
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
24-часовой доступ к основным достопримечательностям Севильи
Красавица Севилья
Индивидуально
для 8 чел.
5
1
2ч 30м
100
за 1-8 чел.
Красавица Севилья
👣 Пешеходные
Пройтись следами оперных персонажей, узнать о жизни испанской аристократии и увидеть знаковые места
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Торре Мирадор Севилья
В группе
5
1
2
за 1 чел.
Торре Мирадор Севилья
Наслаждайтесь видами Севильи на высоте более 60 метров над землей
Музей иллюзий в Севилье: Пропустить очередь
В группе
10
за 1 чел.
Музей иллюзий в Севилье: Пропустить очередь
Наслаждайтесь быстрым доступом к самому умопомрачительному музею в Севилье
Севилья: инквизиция и херес!
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
2ч 30м
125
за 1-6 чел.
Севилья: инквизиция и херес!
👣 Пешеходные
Лёгкое знакомство со сложной темой и дегустация
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Легенды и призраки Севильи
Индивидуально
для 8 чел.
4.9
21
100
за 1-8 чел.
Легенды и призраки Севильи
👣 Пешеходные
Загадки квартала Санта Крус, эпидемия чумы, решетка Дьявола и средневековые предания
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Обзорная экскурсия по Севилье
Индивидуально
для 6 чел.
5
52
2ч 30м
125
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Севилье
👣 Пешеходные
Богатая история, изобилие архитектурных стилей, рассказы о чудесных персонажах и легенды города
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
100
за 1-10 чел.
В гостях у герцогов: блеск и роскошь дворцов Севильи
👣 Пешеходные
Заглянуть в «Дом Пилата» и дворец Дуэньяс и погрузиться в атмосферу прошлых столетий
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Океанариум Севильи
Входной билет
4.7
348
18
17
за 1 чел.
Океанариум Севильи
Полюбуйтесь 7 000 морских существ 400 видов, в том числе 2 тупорылыми акулами!
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севилье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севилье
ХОРОШО
🇪🇸
ТАМ