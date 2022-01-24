Одного часа круиза по реке Гвадалквивир достаточно, чтобы пролить новый свет на Севилью. Примите участие в экскурсиях по Испании - под дождем или в лучах солнца - не поднимая ни ногу, ни палец.

Полюбуйтесь лучшими достопримечательностями Севильи с воды! Здесь находится Торре-дель-Оро, военная сторожевая башня XIII века, а также другие сооружения, простирающиеся от площади Испании. Также посетите монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас, где Христофор Колумб запланировал свое маленькое путешествие!