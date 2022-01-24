Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Одного часа круиза по реке Гвадалквивир достаточно, чтобы пролить новый свет на Севилью. Примите участие в экскурсиях по Испании - под дождем или в лучах солнца - не поднимая ни ногу, ни палец.
Полюбуйтесь лучшими достопримечательностями Севильи с воды! Здесь находится Торре-дель-Оро, военная сторожевая башня XIII века, а также другие сооружения, простирающиеся от площади Испании. Также посетите монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас, где Христофор Колумб запланировал свое маленькое путешествие!
Ответы на вопросы
Что входит
Часовой круиз (Монументальный маршрут Севильи)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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