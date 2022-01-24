Познакомьтесь с национальным танцем Испании, который оживает в этом захватывающем шоу фламенко с труппой опытных танцоров, демонстрирующих свое мастерство во дворе XVIII века в Музее танца фламенко в Севилье. Нажмите на носки и погрузитесь в зажигательные ритмы и чувственные танцевальные движения народного искусства, ставшие вечной традицией.