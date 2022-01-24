Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с национальным танцем Испании, который оживает в этом захватывающем шоу фламенко с труппой опытных танцоров, демонстрирующих свое мастерство во дворе XVIII века в Музее танца фламенко в Севилье. Нажмите на носки и погрузитесь в зажигательные ритмы и чувственные танцевальные движения народного искусства, ставшие вечной традицией.
Ответы на вопросы
Что входит
Шоу фламенко
Что не входит
Музей танца фламенко
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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