Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в путешествие по культурным достопримечательностям и насладитесь одной из лучших достопримечательностей Севильи с билетами в Навигационный павильон!
В этом увлекательном музее прослеживается влияние морских исследований на развитие общества в Испании и во всем мире. Минуйте очередь и посмотрите, как жизнь, которую вы знаете сегодня, была сформирована смелыми морскими душами, покорившими океан и штормы, чтобы соединить мир.
Постоянная экспозиция разделена на четыре секции, посвященные известным и невоспитанным исследователям океана, океанографическим технологиям и инструментам, жизни на море и погружению в исторические связи Севильи с морем.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной экспозиции
Доступ на башню высотой 50 метров
Доступ на временную выставку "Легенды спорта" (если выбран)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севильи