Навигационный павильон

Исследуйте связи между цивилизацией и исследованием океана в Севилье

4.7
13 отзывов
Входной билет
Навигационный павильон
Навигационный павильон
Навигационный павильон
Навигационный павильон
Навигационный павильон
Навигационный павильон
Навигационный павильон
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Отправляйтесь в путешествие по культурным достопримечательностям и насладитесь одной из лучших достопримечательностей Севильи с билетами в Навигационный павильон!
В этом увлекательном музее прослеживается влияние морских исследований на развитие общества в Испании и во всем мире. Минуйте очередь и посмотрите, как жизнь, которую вы знаете сегодня, была сформирована смелыми морскими душами, покорившими океан и штормы, чтобы соединить мир.
Постоянная экспозиция разделена на четыре секции, посвященные известным и невоспитанным исследователям океана, океанографическим технологиям и инструментам, жизни на море и погружению в исторические связи Севильи с морем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной экспозиции
  • Доступ на башню высотой 50 метров
  • Доступ на временную выставку "Легенды спорта" (если выбран)
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