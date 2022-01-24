Отправляйтесь в путешествие по культурным достопримечательностям и насладитесь одной из лучших достопримечательностей Севильи с билетами в Навигационный павильон!

В этом увлекательном музее прослеживается влияние морских исследований на развитие общества в Испании и во всем мире. Минуйте очередь и посмотрите, как жизнь, которую вы знаете сегодня, была сформирована смелыми морскими душами, покорившими океан и штормы, чтобы соединить мир.

Постоянная экспозиция разделена на четыре секции, посвященные известным и невоспитанным исследователям океана, океанографическим технологиям и инструментам, жизни на море и погружению в исторические связи Севильи с морем.