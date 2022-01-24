Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди

Избегайте очередей и осмотрите два культовых здания Севильи

4.7
162 отзыва
Входной билет
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
Севильский кафедральный собор и Хиральда: проход без очереди
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Сочетание архитектурного наследия и очаровательной истории Севильи - идеальное место для путешествий по югу Испании. С этой двойной дозой осмотра достопримечательностей вы сможете посетить знаменитый городской собор (один из крупнейших в мире) и менее посещаемую - но не менее замечательную - церковь Сальвадора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в Севильский кафедральный собор и колокольню Хиральда
  • Проход без очереди в Коллегиальную церковь Сальвадора
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
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