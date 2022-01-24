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Сочетание архитектурного наследия и очаровательной истории Севильи - идеальное место для путешествий по югу Испании. С этой двойной дозой осмотра достопримечательностей вы сможете посетить знаменитый городской собор (один из крупнейших в мире) и менее посещаемую - но не менее замечательную - церковь Сальвадора.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в Севильский кафедральный собор и колокольню Хиральда
Проход без очереди в Коллегиальную церковь Сальвадора
Что не входит
Экскурсия с гидом
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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