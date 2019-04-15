Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус

Исследуйте Севилью в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на экскурсионный автобус hop-on hop-off

3.9
1068 отзывов
Билет на автобус
Исследуйте Севилью в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на экскурсионный автобус hop-on hop-off.

Полюбуйтесь сочетанием христианских и исламских памятников, таких как Торре-дель-Оро, насладитесь 2 бесплатными пешеходными экскурсиями и доступом к некоторым достопримечательностям города.
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус
Севилья: билет на 24-часовой hop-on hop-off автобус

Что вы увидите 🤩

  • Парк Isla Magica
  • Торре-дель-Оро
  • Площадь Испании, Севилья
  • Плаза-де-Америка
  • Парк Марии Луизы
  • Аламеда-де-Геркулес
  • Хиральда
  • Театр Маэстранца
  • Севильский кафедральный собор
  • Район Триана
  • Севильский Алькасар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Севилью в удобном для вас темпе с билетом на 24 или 48 часов на hop-on hop-off автобус
  2. Побывайте на двух бесплатных пеших экскурсиях
  3. Проведите вторую половину дня в очаровательном парке Марии Луизы и прогуляйтесь по Макарене
  4. Почувствуйте прилив адреналина на 40 аттракционах «Волшебного острова»
  5. Познакомьтесь с мастерами севильского искусства в Музее народного искусства и традиций
Откройте для себя потрясающее сочетание памятников и садов Севильи в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на экскурсионный автобус hop-on-hop-off. Первая остановка находится в историческом районе Пасео-де-Колон, но вы можете сесть и сесть на любой из остановок по маршруту.
Вернитесь во времена мавров в Торре-дель-Оро, построенном на берегу реки Гвадалквивир во времена династии Альмохадов. Полюбуйтесь крупнейшим готическим собором в мире, ощутите страсть фламенко в историческом зале и прогуляйтесь среди пальм в садах Алькасара.
На борту лайнера имеется многоязычный аудиогид со специальными комментариями для детей. Вместе с билетом вы получите множество льгот и скидок, в том числе 2 бесплатные пешеходные экскурсии.

Остановки:

    1. Пасео-де-Колон
    2. Площадь Испании.
    3. Акварио Севильи
    4. Пласа-де-Америка.
    5. Пласа-де-Куба
    6. Сан-Хасинто / Триана
    7. Калле Кастилья / Триана.
    8. Выставка Universal Expo 92.
    9. Тематический парк Isla Mágica
    10. Макарена (в настоящее время не обслуживается)
    11. Торре-де-лос-Пердигонес (в настоящее время не работает)
    12. Аламеда де Эркулес
    13. Plaza del Duque.
    14. Пласа-де-Армас (в настоящее время не работает)

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет на круглосуточный экскурсионный автобус
    • Аудиокомментарии доступны на 16 языках
    • 2 пешеходные экскурсии с гидом
    • Вход в Пабельон-де-ла-Навегасион (закрыт по понедельникам)
    • Вход в Casa de la Ciencia (закрыт по понедельникам)
    • Вход в Иглесиа-де-Санта-Ана
    • Вход в Museo de los Carruajes (закрыт по выходным)
    • Вход в церковь Иглесия-дель-Дивино Сальвадор
    • Вход в больницу де ла Каридад
    Что не входит
    • Входные билеты, не указанные в описании
    • Еда и напитки
    • Чаевые
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Не допускаются
    • Домашние животные
    • Курение
    Важная информация
    • Полный цикл маршрута тура занимает 1 час 15 минут (без прыжков)
    • Ваучер предоставляет гибкий доступ на срок до 12 месяцев с даты поездки, выбранной при выезде
    • Автобусы ходят ежедневно, каждые 30 минут с 10:00 до 20:00. Периодичность: с 10:00 до 14:00: каждые 30 минут. С 14:00 до 19:00 - каждые 40 минут. Время может быть изменено в любое время, последнее расписание уточняйте на месте
    • Пешеходные экскурсии с гидом в 12:00
    • Пешеходная экскурсия по площади Испании и парку Марии Луизы отправляется в 12:00 с автобусной остановки 2
    • Пешеходная экскурсия «По следам Магеллана» отправляется в 13:30 с автобусной остановки №1
    • Пешеходная экскурсия по кварталу Санта-Крус отправляется в 13:30 с автобусной остановки №1
    • Пожалуйста, приходите за 15 минут до запланированного времени начала всех пешеходных экскурсий
    • Вместимость ограничена 19 пассажирами (максимум 2 группы). Экскурсии на испанском и английском языках
    • Автобусная остановка 10 (Macarena) и автобусная остановка 11 (Torre de los Perdigones) приостановлены до дальнейшего уведомления
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    m
    15 апр 2019
    Всякий раз, когда мы находимся в новом районе, мы всегда используем эти автобусы, чтобы получить представление об истории и географии, где мы находимся. Это не было разочарованием. Информация была ясна и помогла нам разобраться, куда мы пойдем и что мы будем делать. фотографии были лучше сняты здесь! Персонал, чтобы помочь и хорошо информированы.
    C
    17 мая 2017
    После нашего круиза в Барселону мы сели на поезд назад в Севилью и провели 2 полных дня, исследуя этот красивый город. Мы приобрели наш билет "Hop on / off Bus" до прибытия и не имели проблем с использованием нашего ваучера. Наушники работали хорошо, и персонал автобуса всегда был дружелюбным и вежливым. Фаворитами были «Настоящий Алькасар» и Кафедральный собор.
    D
    6 июня 2021
    Автобус был очень хорош, чтобы увидеть много достопримечательностей. Мы смогли отправиться в тур с Альбой. Она была УДИВИТЕЛЬНОЙ! Такой добрый и очень информативный. Она дала нам подробный обзор истории каждого момента и ответила на все вопросы. Если вы хотите увидеть всю Севилью за 1-2 дня, это ваш лучший выбор!
    Ещё 1065 отзывов

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