Откройте для себя потрясающее сочетание памятников и садов Севильи в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на экскурсионный автобус hop-on-hop-off. Первая остановка находится в историческом районе Пасео-де-Колон, но вы можете сесть и сесть на любой из остановок по маршруту.
Вернитесь во времена мавров в Торре-дель-Оро, построенном на берегу реки Гвадалквивир во времена династии Альмохадов. Полюбуйтесь крупнейшим готическим собором в мире, ощутите страсть фламенко в историческом зале и прогуляйтесь среди пальм в садах Алькасара.
На борту лайнера имеется многоязычный аудиогид со специальными комментариями для детей. Вместе с билетом вы получите множество льгот и скидок, в том числе 2 бесплатные пешеходные экскурсии.
Остановки:
1. Пасео-де-Колон
2. Площадь Испании.
3. Акварио Севильи
4. Пласа-де-Америка.
5. Пласа-де-Куба
6. Сан-Хасинто / Триана
7. Калле Кастилья / Триана.
8. Выставка Universal Expo 92.
9. Тематический парк Isla Mágica
10. Макарена (в настоящее время не обслуживается)
11. Торре-де-лос-Пердигонес (в настоящее время не работает)
12. Аламеда де Эркулес
13. Plaza del Duque.
14. Пласа-де-Армас (в настоящее время не работает)