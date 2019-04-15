Откройте для себя потрясающее сочетание памятников и садов Севильи в удобном для вас темпе с 24-часовым билетом на экскурсионный автобус hop-on-hop-off. Первая остановка находится в историческом районе Пасео-де-Колон, но вы можете сесть и сесть на любой из остановок по маршруту.

Вернитесь во времена мавров в Торре-дель-Оро, построенном на берегу реки Гвадалквивир во времена династии Альмохадов. Полюбуйтесь крупнейшим готическим собором в мире, ощутите страсть фламенко в историческом зале и прогуляйтесь среди пальм в садах Алькасара.

На борту лайнера имеется многоязычный аудиогид со специальными комментариями для детей. Вместе с билетом вы получите множество льгот и скидок, в том числе 2 бесплатные пешеходные экскурсии.

Остановки:

1. Пасео-де-Колон

2. Площадь Испании.

3. Акварио Севильи

4. Пласа-де-Америка.

5. Пласа-де-Куба

6. Сан-Хасинто / Триана

7. Калле Кастилья / Триана.

8. Выставка Universal Expo 92.

9. Тематический парк Isla Mágica

10. Макарена (в настоящее время не обслуживается)

11. Торре-де-лос-Пердигонес (в настоящее время не работает)

12. Аламеда де Эркулес

13. Plaza del Duque.

14. Пласа-де-Армас (в настоящее время не работает)