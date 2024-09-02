2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античная Таррагона: Римские амфитеатры и форумы
Погрузитесь в историю Таррагоны: от античных руин до современных районов. Узнайте о римских амфитеатрах, средневековых улочках и каталонских традициях
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
11 сен в 10:00
14 сен в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна2 сентября 202426 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
- ННаталья28 августа 2024Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
- ААриадна3 августа 2024Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
- ААртур10 марта 2020Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
- ЕЕлена14 сентября 2019Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
- ТТимур9 сентября 2019Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
- ММарина16 июля 2019Спасибо за экскурсию
- ООльга3 июля 2019Если кому-то захочется провести время в замечательном городе, с интересным человеком, умеющим увлечь своим рассказом, то вам сюда))) Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «На Рождество»
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