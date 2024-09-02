На Рождество – экскурсии в Таррагоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Таррагоне на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Античная, средневековая и современная Таррагона
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Античная Таррагона: Римские амфитеатры и форумы
Погрузитесь в историю Таррагоны: от античных руин до современных районов. Узнайте о римских амфитеатрах, средневековых улочках и каталонских традициях
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
11 сен в 10:00
14 сен в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марианна
    2 сентября 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    26 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие
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    атмосферные улочки, величественный кафедральный собор, истории о святых и их самоотречении, гладиаторских боях и цирке, который очень далёк от современного. И потрясающе красивые виды на город с крыши высотного отеля. Было интересное увлекательное и непринуждённое общение. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    28 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
  • А
    Ариадна
    3 августа 2024
    Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
    Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды).
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    По окончанию экскурсии Юлия созвонилась и организовала поездку на ферму морепродуктов (около часа езды от Таррагоны). А позже прислала много интересной информации на вотсап.

  • А
    Артур
    10 марта 2020
    Античная, средневековая и современная Таррагона
    Ходили всей семьей, очень понравилось. Интересный и познавательный рассказ как о достопримечательностях и истории, так и о местных жителях и традициях.
  • Е
    Елена
    14 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Чудесная экскурсия с отличным гидом. Прогулялись по центру города, узнали информацию, которую не так просто найти в русскоязычном Интернете. А
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    закончили прогулку на маяке, забравшись на который, можно полюбоваться очень красивым видом на море. Во время прогулки проходили через подземный переход, расписанный граффити (не первый раз проходили) и только на экскурсии узнали почему он так расписан и что все это значит. Спасибо!

  • Т
    Тимур
    9 сентября 2019
    Торредембарра - обаяние каталонской старины
    Мария, еще раз хотим выразить свою признательность за ваш подход к делу. Мы немного сомневались, что маленький городок с населением
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    в 15 тыс человек можно так показать на экскурсии. Хороший гид - это все-таки не только знания, но и талант. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию и город Торредембарру всем, кто уже побывал и в Барселоне, и в других больших городах Каталонии.

  • М
    Марина
    16 июля 2019
    Античная, средневековая и современная Таррагона
    Спасибо за экскурсию
  • О
    Ольга
    3 июля 2019
    Античная, средневековая и современная Таррагона
    Если кому-то захочется провести время в замечательном городе, с интересным человеком, умеющим увлечь своим рассказом, то вам сюда))) Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «На Рождество»

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  3. Таррагона: город рыцарей и гладиаторов
Сколько стоит экскурсия по Таррагоне в сентябре 2024
Сейчас в Таррагоне в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 150. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Таррагоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 11 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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