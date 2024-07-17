читать дальше интересно и доступно рассказала об истории Тарракона от древности до наших дней. Занятная прогулка по узким улочкам и знаковым местам древнего города с интересными историческими подробностями и разговорами о жизни в нынешней Испании. Спасибо!!!

Находясь в Таррагоне решили выбраться из моря на экскурию по городу и ни секунды не пожалели об этом. Мария очень