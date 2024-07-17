скидка
25%
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Таррагоны: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Путешествие по Таррагоне: главная улица, средневековые монастыри и римские стены. Погружение в историю и культуру города
Начало: На площади Империал Таррако (Plaça de la Imperial ...
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200€150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таррагоне: римские памятники и средневековые тайны
Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
7 авг в 10:00
10 авг в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем17 июля 2024Находясь в Таррагоне решили выбраться из моря на экскурию по городу и ни секунды не пожалели об этом. Мария очень
- ООльга30 июня 2024Очень профессиональная и приятная девушка, хорошо разбирающаяся в материале и умело преподносящая его. Рекомендую!
- ТТатьяна25 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Мы были с детьми 9 и 11 лет. Нам все понравилось, рекомендую! 👍
- VVladimir28 мая 2024Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Таррагоне в категории «Все»
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