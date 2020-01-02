«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня

Откройте для себя парк «Порт Авентура» и Ferrari Land вместе с семьей или близкими друзьями

4.4
124 отзыва
В группе
до 50 чел.
Откройте для себя парк «Порт Авентура» и Ferrari Land вместе с семьей или близкими друзьями.

Ступите на разные земли и узнайте интригующие детали о Ferrari.
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня
«Порт Авентура» и Ferrari Land: билеты на 1, 2 или 3 дня

Что вы увидите 🤩

  • «Порт Авентура»
  • Тематический парк Ferrari Land
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя парк «Порт Авентура» и Ferrari Land вместе с семьей или близкими друзьями
  2. Исследуйте шесть зон, включая Мексику ацтеков и Имперский Китай
  3. Прокатитесь на удивительной Шамбале, головокружительных горках Dragon Khan и отправьтесь в свободное падение на Hurakan Condor
  4. Выберите посещение на один, два или три дня в зависимости от вашего графика
Наслаждайтесь 1, 2 или 3 днями острых ощущений с билетом в 2 удивительных парка, познакомьтесь с увлекательными персонажами, исследуйте таинственные руины в далеких странах, почувствуйте себя настоящим ковбоем или скотницей, отправьтесь в удивительные приключения и воплотите свои мечты в реальность.
Почувствуйте прилив адреналина на борту американских горок, расслабьтесь в спа-салоне, насладитесь свежим воздухом, сыграв партию в гольф, или просто расслабьтесь и наслаждайтесь спокойствием нежного средиземноморского бриза.
Исследуйте третий тематический парк PortAventura, посвященный престижной итальянской компании Ferrari. Посетите уникальный парк в Европе и убедитесь, что он является данью уважения не только технологическим аспектам Ferrari, но и его роли эмблемы итальянского гения. Почувствуйте скорость, инновации, адреналин, тематику и ведущие аттракционы международного уровня. Откройте для себя невероятные достопримечательности и удивительные пространства Ferrari Land, посвященные исключительно легендарной итальянской гоночной команде.
Билеты действительны в течение нескольких дней подряд после первой активации. Количество дней зависит от выбранного варианта.
Каждый год с ноября по январь PortAventura Park дарит посетителям незабываемые рождественские впечатления. С 20 ноября по 9 января парк превращается в страну чудес цвета, музыки, звезд, шоу, декораций и рождественского духа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Ferrari Land и парк PortAventura на один, два или три дня
  • Вход в парк без очереди
Что не входит
  • Частная парковка, которая стоит 12€ (есть и бесплатная общественная парковка)
  • Игры и экспресс-билеты
  • Еда и напитки
  • Трансфер
  • Многократный вход в Ferrari Land
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Поучаствуйте в леденящем кровь Хэллоуине, который будет отмечаться в «Порт Авентуре» с сентября по ноябрь
  • Оценить атмосферу Рождества в «Порт Авентуре» можно с ноября по январь. Свет, фантазия и цвет наводняют каждый уголок парка и создают идеальную атмосферу для незабываемого семейного отдыха
  • Обратите внимание: для детей младше трех лет вход бесплатный
  • Имейте в виду, что вы можете войти в Ferrari Land только один раз
  • Билеты, действующие несколько дней, нужно использовать после активации без перерыва
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить доказательство полной вакцинации
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 124 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
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24
3
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2
4
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4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
2 янв 2020
(Швейцария)
День был отличным, у нас был взрыв весь день. Ожидание было недолгим, но, возможно, это связано с тем, что мы приехали сюда зимой. Еда в полдень была восхитительной, а тематические деревни пользовались большим успехом. Кроме того, невозможно не поклоняться Дракону Кану и Шамбале, которые приносят свою долю адреналина. Словом, день мечты в красиво оформленном парке.
H
21 окт 2019
(Великобритания)
В Порт-Авентуре одни из самых больших и быстрых поездок в Европе, и это отличный день, но из-за этого он очень занят. Вы можете купить экспресс-браслеты, которые позволят вам опередить те, которые этого не делают, но очень и очень дороги. Ожидайте ожиданий 1-2 часа, ожидайте больших поездок, принесите напиток и шляпу!
B
11 окт 2019
(Ирландия)
Прекрасный день в Порт Авентуре, погода была удивительной, что принесло пользу этому дню. Рекомендую Hurakan Condor для любителей острых ощущений, а также Tutuki Splash для тех, кто любит промокнуть. Единственным минусом было бы то, что Ferrari Land закрывается в 5 часов вечера, в то время как другой парк закрывается до 7 часов вечера. Ferrari Land, на мой взгляд, должен быть закрыт и в 7 вечера.

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