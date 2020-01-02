Наслаждайтесь 1, 2 или 3 днями острых ощущений с билетом в 2 удивительных парка, познакомьтесь с увлекательными персонажами, исследуйте таинственные руины в далеких странах, почувствуйте себя настоящим ковбоем или скотницей, отправьтесь в удивительные приключения и воплотите свои мечты в реальность.

Почувствуйте прилив адреналина на борту американских горок, расслабьтесь в спа-салоне, насладитесь свежим воздухом, сыграв партию в гольф, или просто расслабьтесь и наслаждайтесь спокойствием нежного средиземноморского бриза.

Исследуйте третий тематический парк PortAventura, посвященный престижной итальянской компании Ferrari. Посетите уникальный парк в Европе и убедитесь, что он является данью уважения не только технологическим аспектам Ferrari, но и его роли эмблемы итальянского гения. Почувствуйте скорость, инновации, адреналин, тематику и ведущие аттракционы международного уровня. Откройте для себя невероятные достопримечательности и удивительные пространства Ferrari Land, посвященные исключительно легендарной итальянской гоночной команде.

Билеты действительны в течение нескольких дней подряд после первой активации. Количество дней зависит от выбранного варианта.

Каждый год с ноября по январь PortAventura Park дарит посетителям незабываемые рождественские впечатления. С 20 ноября по 9 января парк превращается в страну чудес цвета, музыки, звезд, шоу, декораций и рождественского духа.