Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Побывать на аутентичной тренировке и узнать историю «живых башен Каталонии»

Мария
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Мария – ваш гид
Нельзя приехать в Испанию и не увидеть представление кастельс! Чудо-пирамиды из людей настолько культурно значимы, что в Таррагоне им даже установлен памятник в натуральную величину.

Мы поговорим об этой старинной традиции, увидим тренировку ловких кастельеров и проникнемся духом настоящего каталонца, поучаствовав в построении башни!
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — на автобусной станции у площади Империал Таррако
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Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс

Что вас ожидает

История «танца из Валенсии»
Кастельс — это спортивно-культурная традиция жителей Каталонии: команды соревнуются в построении наиболее сложных и высоких замков-башен, впечатляющих своей экстремальностью, уже больше 200 лет. За это время высота башен выросла в разы и сейчас можно наблюдать башни в 8, 9, а порой и 10 уровней! Мы прогуляемся по городской ратуше и обсудим удивительное хобби местных жителей, а после посетим тренировку школы кастельс. Чтобы возвести башню требуется баланс силы, техники и ловкости. Стоя внизу и наблюдая за построением, у вас невольно перехватит дыхание — опасная и эффектная традиция кастельеров завораживает даже самых требовательных зрителей.

Стать кастельсом!
Но тренировка кастельеров — не только шоу, но и возможность почувствовать себя кастельерами! В здании городской мэрии вы сможете надеть традиционный пояс и встать рядом с бывалыми участниками старейшей команды плечом к плечу. Мастера покажут, как строится пинья (фундамент) и вы сможете помочь им в построении, а я расскажу об их девизе и о тех, кого называют «эншанета». А напоследок вы получите сертификат от президента школы кастельс и памятную косынку команды.

Организационные детали

  • Максимальное количество в группе – 8 человек
  • Тренировки проходят по вторникам в 20:30 и пятницам в 22:00.
  • В стоимость входит посещение мэрии города, ратуши, разрешение на фотосъемку, участие в построении башни (по желанию), фирменная косынка кастельера, а также сертификат с подписью президента школы.
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс
Таррагона — город кастельс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — на автобусной станции у площади Империал Таррако.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

Тайны ТаррагоныТайны ТаррагоныТайны Таррагоны
скидка15%
€103
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2.5 часа
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История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии
Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: Старый город, Кафедральный собор, Портал Розе, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь босых кармелитов и многое другое. Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города. Покажу «решетку желаний» и расскажу, как Таррагона защищалась от войск Наполеона. А еще проведу вас уютными улочками на «Балкон Средиземноморья», который впечатлит изумительной панорамой древнеримского амфитеатра и глубокого синего моря!
Неизведанная ТаррагонаНеизведанная ТаррагонаНеизведанная Таррагона
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Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
В стороне от главных достопримечательностей находится квартал, где прячется морская душа города. Возле прибрежных рыбацких домиков, на уютных площадях и атмосферных набережных вы познакомитесь с портовой историей и культурой Таррагоны, откроете яркие панорамы и рестораны с эталонной средиземноморской кухней.
Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа КаталонииМонастырь Поблет: королевская усыпальница и душа КаталонииМонастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
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Ощутить дух древности, узнать историю цистерцианцев и посетить последнее пристанище королей Арагона
Местные говорят, что в Монсеррате бьется сердце Каталонии. Смело скажу, что в Поблете можно почувствовать трепет ее души. В старейшей обители «цистерцианского треугольника» вы услышите о почти тысячелетней истории монастыря и усыпальнице правителей Арагона. А также выясните, кто такие белые монахи, и прикоснетесь к спокойному течению затворнической жизни.

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