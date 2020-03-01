Мария проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

История «танца из Валенсии»

Кастельс — это спортивно-культурная традиция жителей Каталонии: команды соревнуются в построении наиболее сложных и высоких замков-башен, впечатляющих своей экстремальностью, уже больше 200 лет. За это время высота башен выросла в разы и сейчас можно наблюдать башни в 8, 9, а порой и 10 уровней! Мы прогуляемся по городской ратуше и обсудим удивительное хобби местных жителей, а после посетим тренировку школы кастельс. Чтобы возвести башню требуется баланс силы, техники и ловкости. Стоя внизу и наблюдая за построением, у вас невольно перехватит дыхание — опасная и эффектная традиция кастельеров завораживает даже самых требовательных зрителей.

Стать кастельсом!

Но тренировка кастельеров — не только шоу, но и возможность почувствовать себя кастельерами! В здании городской мэрии вы сможете надеть традиционный пояс и встать рядом с бывалыми участниками старейшей команды плечом к плечу. Мастера покажут, как строится пинья (фундамент) и вы сможете помочь им в построении, а я расскажу об их девизе и о тех, кого называют «эншанета». А напоследок вы получите сертификат от президента школы кастельс и памятную косынку команды.