Гора Тейде не просто возвышается над островом Тенерифе, это самая высокая точка во всей Испании. К счастью, чтобы попасть на вершину этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, вам не придется карабкаться - канатная дорога доставит вас на вершину в мгновение ока.

Купив билет на канатную дорогу Тейде, вы взлетите на вершину самого высокого пика Испании всего за восемь минут. Сойдите на станции La Rambleta (3 555 метров над уровнем моря) и приготовьтесь любоваться потрясающими видами, восхищаться уникальной местной фауной и даже подняться на самую вершину, прежде чем спуститься обратно на землю.