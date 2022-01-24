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Гора Тейде не просто возвышается над островом Тенерифе, это самая высокая точка во всей Испании. К счастью, чтобы попасть на вершину этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, вам не придется карабкаться - канатная дорога доставит вас на вершину в мгновение ока.
Купив билет на канатную дорогу Тейде, вы взлетите на вершину самого высокого пика Испании всего за восемь минут. Сойдите на станции La Rambleta (3 555 метров над уровнем моря) и приготовьтесь любоваться потрясающими видами, восхищаться уникальной местной фауной и даже подняться на самую вершину, прежде чем спуститься обратно на землю.
Подъем на канатной дороге на вершину Тейде и спуск обратно
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Аудиогид, который дополнит ваше посещение подробной информацией о вулкане Тейде и его видах
Что не входит
Транспорт до станции канатной дороги
Путевка на пик Тейде
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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