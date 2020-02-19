7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Название экскурсии и её реклама не соответствуют действительности.Не было никакой "аутентичной рыбацкой деревни". Посёлок Los Abrigos и одноимённый ресторанчик, в который "ходят только местные жители" - явное преувеличение, исходя из разноязычного контингента,и меню на разных языках, включая русский, туда массово привозят туристов. Находится в нескольких километрах от аэропорта. Готовят вкусно, но мы не встречали невкусной еды на Тенерифе.Заявление о том, что "По опыту, ужин в подобных местах обходится в 15-30 евро на персону" и что цены "в среднем вдвое дешевле, чем в туристической зоне" не соответствует действительности. Да морепродукты свежие, но цены грабительские. Килограмм сырых креветок живым весом- более 80 евро, для сравнения в супермаркете Меркадона 9,5- 12 евро. За лобстера 1.2 кг мы отдали 99 евро( со скидкой - кили стоит 97 евро). Во Вьетнаме (Муйне- ресторанчик Боке полуторакилограммовый лобстер обошёлся в три раза дешевле.Предлагаемые сеты из морепродуктов ни чем не дешевле, чем на побережье Плайя Лас Америкас. например в ресторане La Mar подают набор разнообразных морепродуктов на гриле на две персоны, плюс бутылка хорошего вина- 40 евро. Вино и кава на уровне туристического побережья.В итоге мы отдали за ужин на двоих почти 150 евро. Плюс пытались обмануть пр расчёте, счёт подал человек, которого мы увидели впервые за вечер. Там была вписана дополнительно бутылка вина за 20 евро ( без НДС). На замечание, что я этого не заказывал и не пил, тут же счёт заменили, т.е. обман был запланирован.

По организации самой экскурсии, гид привёз нас в ресторан, но несмотря на то что "гастротур" был давно запланирован, столик зарезервирован не был. Спросил нужна ли помощь и удалился из ресторана. Посадили за ужасно неудобный стол на проходе, но спустя время "сжалились" и пересадили к окну. Автомобиль гида явно не свежий и неухоженный, т.е. заплатили 50 евро как за такси, хотя исходя из расстояния от нашего отеля Sir Antony до этого ресторана, такси обошлось бы как минимум не дороже.

Конкретно эта "экскурсия" - тянет на название - "Довезу до ресторана в окрестностях". Не посоветую никому. Всю эту "гастрономию" можно иметь на месте.