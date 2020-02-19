7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемые гастрономические вечера в качественных, нетуристических заведениях острова

Денис
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Денис – ваш гид
Канары всегда находились на перекрестке морских путей, поэтому они вобрали в себя лучшие традиции испанской кухни, сохранив при этом традиции древних гуанчей и разнообразив все это нотками испаноговорящей Южной Америки.

Я открою для вас истинную гастрономию Тенерифе, без туристических "конвейеров".

В проверенных заведениях, куда обычно ходят только местные жители, вы попробуете все самое вкусное, чем богат этот остров.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.57
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе

Что вас ожидает

Проверенные заведения “для местных”
Кулинарное путешествие по острову принесет вам массу прекрасных впечатлений, если только вы будете знакомиться с местной кухней не в туристической зоне, где все, как известно, дорого и слишком “унифицировано”, а отправитесь в заведения, куда ходят только местные жители. Такие ресторанчики могут быть крохотными, с бумажными скатертями на столах, но рыба — сегодняшнего улова, а кролик — только вчера пойман на охоте.

Гастрономические грани острова
Опыт показывает, что в один день невозможно охватить весь спектр кухни острова, настолько разнообразное и богатое здесь меню. Поэтому вы либо можете выбрать один из предложенных ниже вариантов, либо устроить гастрономические поездки на каждый день вашего пребывания на Тенерифе. Я помогу вам определиться, разобраться в меню, сделать заказ, зарезервирую столик, заберу из отеля и доставлю обратно. А по дороге познакомлю вас с историей кухни и самого острова, расскажу про обычаи и места, которые будем проезжать.

Вариации на тему:

  • разнообразное мясо, приготовленное на решетке в ресторане с земляным полом
  • рыба, приготовленная в аутентичной рыбацкой деревне, домашнее белое вино, осьминоги, креветки, мидии и прочие дары моря
  • канарский кролик с местными специями, которым вы будете наслаждаться, сидя на открытой террасе и любуясь чарующими видами
  • свежая козлятина, жареный сыр и тягучее красное вино в горной части острова
  • блюда из курицы, проще которой, казалось бы, ничего нет, но из этой птицы канарцы могут сотворить настоящий шедевр

Организационные детали

  • По опыту, ужин в подобных местах обходится в 15-30 евро на персону, что в среднем вдвое дешевле, чем в туристической зоне.
  • Цены приведены за одну поездку (1 вечер — 1 поездка).
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе
Вкусы Тенерифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Меня зовут Денис! Я родом из Воронежа. По первой специальности физик, второе образование экономическое. История, природа, путешествия всегда были просто хобби. Но как-то раз я попал на Остров и с первых дней пребывания ощутил непреодолимую тягу к этому крошечному кусочку суши, затерянному в Атлантическом океане. Осенью того же года мы всей семьей переехали на Тенерифе. Я буду рад вам показать величественный Вулкан, реликтовые леса и красивейшие скалы. Я уверен, что вы влюбитесь в это место и, может быть, вернетесь сюда не раз или даже останетесь здесь навсегда, как я.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Название экскурсии и её реклама не соответствуют действительности.Не было никакой "аутентичной рыбацкой деревни". Посёлок Los Abrigos и одноимённый ресторанчик, в который "ходят только местные жители" - явное преувеличение, исходя из разноязычного контингента,и меню на разных языках, включая русский, туда массово привозят туристов. Находится в нескольких километрах от аэропорта. Готовят вкусно, но мы не встречали невкусной еды на Тенерифе.Заявление о том, что "По опыту, ужин в подобных местах обходится в 15-30 евро на персону" и что цены "в среднем вдвое дешевле, чем в туристической зоне" не соответствует действительности. Да морепродукты свежие, но цены грабительские. Килограмм сырых креветок живым весом- более 80 евро, для сравнения в супермаркете Меркадона 9,5- 12 евро. За лобстера 1.2 кг мы отдали 99 евро( со скидкой - кили стоит 97 евро). Во Вьетнаме (Муйне- ресторанчик Боке полуторакилограммовый лобстер обошёлся в три раза дешевле.Предлагаемые сеты из морепродуктов ни чем не дешевле, чем на побережье Плайя Лас Америкас. например в ресторане La Mar подают набор разнообразных морепродуктов на гриле на две персоны, плюс бутылка хорошего вина- 40 евро. Вино и кава на уровне туристического побережья.В итоге мы отдали за ужин на двоих почти 150 евро. Плюс пытались обмануть пр расчёте, счёт подал человек, которого мы увидели впервые за вечер. Там была вписана дополнительно бутылка вина за 20 евро ( без НДС). На замечание, что я этого не заказывал и не пил, тут же счёт заменили, т.е. обман был запланирован.
По организации самой экскурсии, гид привёз нас в ресторан, но несмотря на то что "гастротур" был давно запланирован, столик зарезервирован не был. Спросил нужна ли помощь и удалился из ресторана. Посадили за ужасно неудобный стол на проходе, но спустя время "сжалились" и пересадили к окну. Автомобиль гида явно не свежий и неухоженный, т.е. заплатили 50 евро как за такси, хотя исходя из расстояния от нашего отеля Sir Antony до этого ресторана, такси обошлось бы как минимум не дороже.
Конкретно эта "экскурсия" - тянет на название - "Довезу до ресторана в окрестностях". Не посоветую никому. Всю эту "гастрономию" можно иметь на месте.
11 декабря 2019
Хочу порекомендовать всем экскурсию : "Вкусы Тенерифе" в исполнении Дениса, который прекрасно излагает материал и обладает обширными знаниями в области истории и культуры Испании и острова!
Екатерина
15 августа 2019
Гастрономическая экскурсия в Лос Абригос

У отеля нас встретил гид Денис, и мы направились в одну из старых рыбацких деревень на юге Тенерифе, неподалеку от места нашего пребывания в Лас Америкас.
Уютный ресторанчик на самом краю живописной бухты был переполнен местными жителями. Нам было очень сложно сделать выбор, хотелось попробовать буквально все. В итоге с помощью нашего гида и радужных хозяев меню вечера было наконец решено. Креветки, мидии, каракатицы, осьминоги в разных видах, гриль из рыбы - в сопровождении местного белого вина. Вечер завершился потрясающей прогулкой по пирсу и нашей любительской фотосессией с необыкновенными видами на океан. Спасибо большое Денису, что открыл для нас этот душевный рыбный ресторанчик.
11 июля 2019
Выбранная дата экскурсии была неслучайна - мы с мужем правздновали 25-летие со дня свадьбы , и нам хотелось,чтобы место было нетуристическим и с традиционной канарской кухней. Денис нас отвез в такое место ( Бузанада), где мы прекрасно провели время с прекрасным домашним вином и вкуснейшим тушеным мясом козы и отведали запеченые на гриле перчики, котрые впоследствии заказывали везде, где они были! Денис ждал нас восзле ресторана 2,5 часа! ,после чего отвез нас в отель. Это был прекрасный вечер!
8 июля 2019
отличная экскурсия для тех, кто не хочет за руль, но есть желание разнообразить вкус прибывания в отпуске. Ресторан соответствовал нашим ожиданиям. Спасибо!
14 июня 2019
Здравствуйте. В принципе неплохой ресторан, но его можно было посетить и самому, тем более мы его проезжали, когда путешествовали сами на машине. Для этого не обязательно было заказывать экскурсию. Гид в принципе новошо не рассказал, касательно тематике экскурсии.
7 сентября 2016
Доброго времени суток всем. Экскурсия нам очень пришлась по вкусу. В прямом и переносном смысле этого слова! Очень удобно, что Денис на своем авто и экскурсия индивидуальная. Можно самим скоординировать маршрут и время экскурсии. Еда оч вкусная. Побывали мы с Денисом и на Тейде! Очень впечетляет, конечно многое зависит и от рассказов гида, но в этом случае Денис был на высоте, его рассказы очень интересны и видно, что человек действительно знает о чем рассказывает до малейших подробностей, отвечает на все заданные вопросы. Спасибо Вам огромное, Денис.

Денис проводит ещё 3 экскурсии

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