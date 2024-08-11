На Рождество – экскурсии в Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Толедо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
30 сен в 09:30
8 окт в 09:30
170 за всё до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
30 сен в 10:00
8 окт в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Вечерний Толедо
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
11 окт в 19:00
12 окт в 19:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natallia
    11 августа 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Замечательная экскурсия! Очень информативная и увлекательная! Даже не смотря на жару 39С я и мои дети были очень довольны!! Иван очень хороший гид и приятный человек; очень рекомендую его тур. Отдельное спасибо ему за рекомендацию хорошего ресторана)
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Экскурсия по Толедо с Иваном была просто потрясающей! Его высокий уровень профессионализма и глубокие знания сделали нашу прогулку уникальной. Панорамные
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    виды старого города впечатляют, а пешеходная прогулка по узким улочкам, посещение Кафедрального Собора и синагоги были великолепны. Это был незабываемый опыт, погружающий в атмосферу "настоящей Испании". Очень рекомендую!

  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Спасибо за экскурсию! Иван по настоящему влюблен в свой город и имеет знания, которые не сравнятся даже с энциклопедическими. Глубокое знание всех исторических фактов
  • И
    Игорь
    14 июля 2024
    Вечерний Толедо
    Иван очень хороший рассказчик! Чувствуется, что он любит Толедо и готов рассказывать его историю часами. Задавайте Ивану больше вопросов, он с радостью на них отвечает! Толедо теперь в наших сердцах)
  • Н
    Николай
    9 декабря 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
  • A
    Anastasia
    27 октября 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Вечерний Толедо
    Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
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    как мы ступили на древние улицы Толедо, стало ясно, что этот опыт не будет похож ни на один другой! Умелое повествование гида нарисовало яркий гобелен истории, культуры и легенд Толедо. С каждым нашим шагом нам казалось, что мы идем по страницам увлекательного романа, где каждый переулок таит в себе тайну, а каждая площадь может рассказать свою историю. Что меня действительно впечатлило, так это способность Ивана продемонстрировать Толедо со всех сторон. От потрясающей архитектуры, которая напоминала о прошедших столетиях, до величественных видов, простирающихся над ландшафтом, у меня было такое чувство, будто я действительно увидела город во всей его красе. Когда солнце опустилось за горизонт и огни города начали мерцать, я поняла, что «Вечерний Толедо» не только раскрыл физическую красоту города, но и раскрыл его душу. Легенды ожили, а интересные факты превратились в захватывающие истории, которые останутся со мной на долгие годы. Если вы хотите ощутить сердце и душу Толедо, я искренне рекомендую экскурсию «Вечерний Толедо». Это путешествие под руководством человека, который знает каждый уголок города, человека, который искренне увлечен его историей и делиться ею с другими. Вечер, проведенный в Толедо в сопровождении такого исключительного гида, — это незабываемые впечатления, которые вы не захотите пропустить.

  • K
    Karina
    12 мая 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
    Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас
  • А
    Анастасия
    11 марта 2019
    Вечерний Толедо
    Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна!) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех
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    культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой. Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне. Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:) Highly recommended!

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Толедо в сентябре 2024
Сейчас в Толедо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 180. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Толедо (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 83 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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