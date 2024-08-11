3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
30 сен в 09:30
8 окт в 09:30
€170 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
30 сен в 10:00
8 окт в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
11 окт в 19:00
12 окт в 19:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatallia11 августа 2024Замечательная экскурсия! Очень информативная и увлекательная! Даже не смотря на жару 39С я и мои дети были очень довольны!! Иван очень хороший гид и приятный человек; очень рекомендую его тур. Отдельное спасибо ему за рекомендацию хорошего ресторана)
- ТТатьяна31 июля 2024Экскурсия по Толедо с Иваном была просто потрясающей! Его высокий уровень профессионализма и глубокие знания сделали нашу прогулку уникальной. Панорамные
- ССветлана23 июля 2024Спасибо за экскурсию! Иван по настоящему влюблен в свой город и имеет знания, которые не сравнятся даже с энциклопедическими. Глубокое знание всех исторических фактов
- ИИгорь14 июля 2024Иван очень хороший рассказчик! Чувствуется, что он любит Толедо и готов рассказывать его историю часами. Задавайте Ивану больше вопросов, он с радостью на них отвечает! Толедо теперь в наших сердцах)
- ННиколай9 декабря 2023Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
- AAnastasia27 октября 2023Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
- ММария30 августа 2023Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
- KKarina12 мая 2023Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
- ААнастасия11 марта 2019Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна!) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в сентябре 2024
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