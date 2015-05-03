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1 чел. По популярности 1 отзыв 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур» Погрузитесь в атмосферу Толедо, где веками жили мусульмане, евреи и христиане. Улицы и дома хранят память о прошлом Начало: Толедо Расписание: ежедневно от € 170 за всё до 3 чел. 4 часа Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия: Великий Грек из Толедо Толедо - вторая родина Эль Греко. Посетите музей Эль Греко, Кафедральный собор и церковь Санто-Томе. Узнайте о жизни и творчестве великого мастера Начало: По договоренности Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко. от € 180 за всё до 3 чел. 3.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Индивидуальная экскурсия по еврейскому кварталу Толедо Путешествие по еврейскому кварталу Толедо раскроет перед вами богатую историю и культуру евреев, живших здесь с VI века до XV века Начало: По договоренности Расписание: ежедневно от € 180 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Толедо Последние отзывы на экскурсии С Сергей Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур» Все очень понравилось. Ивану большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Популярные экскурсии»

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