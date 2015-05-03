3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия «Толедо - город трех культур»
Погрузитесь в атмосферу Толедо, где веками жили мусульмане, евреи и христиане. Улицы и дома хранят память о прошлом
Начало: Толедо
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Великий Грек из Толедо
Толедо - вторая родина Эль Греко. Посетите музей Эль Греко, Кафедральный собор и церковь Санто-Томе. Узнайте о жизни и творчестве великого мастера
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по еврейскому кварталу Толедо
Путешествие по еврейскому кварталу Толедо раскроет перед вами богатую историю и культуру евреев, живших здесь с VI века до XV века
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 мая 2015Все очень понравилось. Ивану большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Популярные экскурсии»
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