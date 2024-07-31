3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
7 авг в 14:00
8 авг в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия по загадочным улицам Толедо
Хотите избежать дневной жары и суеты? Вечерний Толедо откроет вам свои тайны и легенды в свете ночных огней. Окунитесь в атмосферу бывшей столицы Испании
9 авг в 19:00
10 авг в 19:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 июля 2024Экскурсия по Толедо с Иваном была просто потрясающей! Его высокий уровень профессионализма и глубокие знания сделали нашу прогулку уникальной. Панорамные
- ССветлана23 июля 2024Спасибо за экскурсию! Иван по настоящему влюблен в свой город и имеет знания, которые не сравнятся даже с энциклопедическими. Глубокое знание всех исторических фактов
- ИИгорь14 июля 2024Иван очень хороший рассказчик! Чувствуется, что он любит Толедо и готов рассказывать его историю часами. Задавайте Ивану больше вопросов, он с радостью на них отвечает! Толедо теперь в наших сердцах)
- AAleksandr10 июня 2024Нам всё очень понравилось!:)
- ААндрей6 июня 2024Спасибо Ольге за экскурсию! Посетить Толедо было правильным решение. Кафедральный собор Толедо один из лучших в Испании. Всë было очень интересно!
- ИИосиф11 мая 2024клвсссно!
- ЛЛилия7 мая 2024Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные ресторанчики, показала нетуристические улицы и смотровые площадки. Очень любит Толедо, что отлично сказывается на качестве ее работы.
- ММария30 августа 2023Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
- ААнастасия11 марта 2019Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна!) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в августе 2024
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