Все – экскурсии в Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Толедо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Понять и полюбить Толедо
Пешая
91 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
75 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
7 авг в 14:00
8 авг в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Вечерний Толедо
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия по загадочным улицам Толедо
Хотите избежать дневной жары и суеты? Вечерний Толедо откроет вам свои тайны и легенды в свете ночных огней. Окунитесь в атмосферу бывшей столицы Испании
9 авг в 19:00
10 авг в 19:00
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Экскурсия по Толедо с Иваном была просто потрясающей! Его высокий уровень профессионализма и глубокие знания сделали нашу прогулку уникальной. Панорамные
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    виды старого города впечатляют, а пешеходная прогулка по узким улочкам, посещение Кафедрального Собора и синагоги были великолепны. Это был незабываемый опыт, погружающий в атмосферу "настоящей Испании". Очень рекомендую!

  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Спасибо за экскурсию! Иван по настоящему влюблен в свой город и имеет знания, которые не сравнятся даже с энциклопедическими. Глубокое знание всех исторических фактов
  • И
    Игорь
    14 июля 2024
    Вечерний Толедо
    Иван очень хороший рассказчик! Чувствуется, что он любит Толедо и готов рассказывать его историю часами. Задавайте Ивану больше вопросов, он с радостью на них отвечает! Толедо теперь в наших сердцах)
  • A
    Aleksandr
    10 июня 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Нам всё очень понравилось!:)
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Понять и полюбить Толедо
    Спасибо Ольге за экскурсию! Посетить Толедо было правильным решение. Кафедральный собор Толедо один из лучших в Испании. Всë было очень интересно!
  • И
    Иосиф
    11 мая 2024
    Понять и полюбить Толедо
    клвсссно!
  • Л
    Лилия
    7 мая 2024
    Понять и полюбить Толедо
    Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные ресторанчики, показала нетуристические улицы и смотровые площадки. Очень любит Толедо, что отлично сказывается на качестве ее работы.
    Интересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местныеИнтересная, содержательная прогулка по Толедо. Экскурсовод Ольга учла все пожелания по местам посещения, порекомендовала вкусные местные
  • М
    Мария
    30 августа 2023
    Вечерний Толедо
    Экскурсия «Вечерний Толедо» стала волшебным путешествием, превратившим город в живую книгу рассказов, а наш гид-Иван был мастером-рассказчиком. С того момента,
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    как мы ступили на древние улицы Толедо, стало ясно, что этот опыт не будет похож ни на один другой! Умелое повествование гида нарисовало яркий гобелен истории, культуры и легенд Толедо. С каждым нашим шагом нам казалось, что мы идем по страницам увлекательного романа, где каждый переулок таит в себе тайну, а каждая площадь может рассказать свою историю. Что меня действительно впечатлило, так это способность Ивана продемонстрировать Толедо со всех сторон. От потрясающей архитектуры, которая напоминала о прошедших столетиях, до величественных видов, простирающихся над ландшафтом, у меня было такое чувство, будто я действительно увидела город во всей его красе. Когда солнце опустилось за горизонт и огни города начали мерцать, я поняла, что «Вечерний Толедо» не только раскрыл физическую красоту города, но и раскрыл его душу. Легенды ожили, а интересные факты превратились в захватывающие истории, которые останутся со мной на долгие годы. Если вы хотите ощутить сердце и душу Толедо, я искренне рекомендую экскурсию «Вечерний Толедо». Это путешествие под руководством человека, который знает каждый уголок города, человека, который искренне увлечен его историей и делиться ею с другими. Вечер, проведенный в Толедо в сопровождении такого исключительного гида, — это незабываемые впечатления, которые вы не захотите пропустить.

  • А
    Анастасия
    11 марта 2019
    Вечерний Толедо
    Итак, несколько причин, почему эта экскурсия - замечательна!) Во-первых, если вы приехали в Толедо, зная лишь общую формулу про "город трех
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    культур" и что Мадрид - его преемник в качестве столицы, то после экскурсии с Иваном вы будете знать намного больше: тут и легенды, и истории, и всё это так здорово запоминается и вдохновляет на чтение исторической литературы после возвращения домой. Во-вторых, общение с хорошим человеком - это всегда чудесно. А когда человек рассказывает о том, чем он искренне увлечен, - вдвойне. Ну и бонусом для одиноких путешественников вроде меня - вам не будет страшно в одиночестве бродить по почти полуночному лабиринту Толедо:) Highly recommended!

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Толедо в августе 2024
Сейчас в Толедо в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 170. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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