Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса
Путешествие в Эльче откроет вам секреты древних дамб, водопадов и пальмовых лесов. Насладитесь гастрономией и узнайте о Мистерии Эльче
Начало: У автовокзала Торревьехи
Завтра в 08:00
13 дек в 20:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь, Торревьеха
Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем
Начало: У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточная сказка: Чаепитие в мавританской чайной
Почувствуйте дух мавританской Испании в аутентичном доме с мятным чаем и восточными сладостями. Узнайте о легендах и истории в уютной обстановке
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Коста-Бланки
Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
