1 чел. По популярности На машине 4.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Тайны Эльче: от горного озера до пальмового леса Путешествие в Эльче откроет вам секреты древних дамб, водопадов и пальмовых лесов. Насладитесь гастрономией и узнайте о Мистерии Эльче Начало: У автовокзала Торревьехи €230 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная Знакомьтесь, Торревьеха Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем Начало: У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion €35 за человека На машине 3.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Восточная сказка: Чаепитие в мавританской чайной Почувствуйте дух мавританской Испании в аутентичном доме с мятным чаем и восточными сладостями. Узнайте о легендах и истории в уютной обстановке €200 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Золотой треугольник Коста-Бланки Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого €350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Торревьехи

