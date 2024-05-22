5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€170 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Что ещё посмотреть»
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