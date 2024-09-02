3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из глубины веков до наших дней
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
9 сен в 12:00
€222 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
9 сен в 11:00
10 сен в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсан2 сентября 2024Все прошло отлично. Большое спасибо Татьяне!
- ЕЕкатерина1 сентября 2024Очень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большим уважением, терпением и заинтересованностью.
- ММарина5 июля 2024Татьяна, спасибо огромное! Мне и детям очень понравилось экскурсия, она была легкой интересной и не скучной. Хочу отметить что Татьяна очень интересно рассказывает и легкая в общении, с ней экскурсия проходит на одном дыхании.
- ИИрина4 июля 2024Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила в порту, сама экскурсия
- ЕЕкатерина13 июня 2024Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4 года, все были увлечены.
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
- ТТатьяна10 июня 2024Супер! Супер! Супер! Восторг от Валенсии и экскурсии! Считаю, что этот город необходимо посетить всем путешествующим по Испании, а с таким гидом, как Татьяна, вы узнаете историю и тайны города. Валенсия очень красивая, множество достопримечательностей. Рекомендую гида 💯
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в сентябре 2024
Сейчас в Валенсии в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 222. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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