На Рождество – экскурсии в Валенсии

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Валенсии на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вся Валенсия на автомобиле
На машине
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Из глубины веков до наших дней
На машине
27 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из глубины веков до наших дней
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
9 сен в 12:00
222 за всё до 5 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Пешая
49 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Пешая
144 отзыва
2 часа
Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
9 сен в 11:00
10 сен в 10:00
130 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асан
    2 сентября 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Все прошло отлично. Большое спасибо Татьяне!
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2024
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Очень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большим уважением, терпением и заинтересованностью.
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    Татьна глубоко знает культуру, город, язык, кухню, рынок, вкусные места Валенсии! Отмечу, что это скорее не квест, а прогулка с элементами квеста (загадками). Благодарим Татьяну за прекрасное утро в Валенсии!!

    Очень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большимОчень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большимОчень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большим
  • М
    Марина
    5 июля 2024
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Татьяна, спасибо огромное! Мне и детям очень понравилось экскурсия, она была легкой интересной и не скучной. Хочу отметить что Татьяна очень интересно рассказывает и легкая в общении, с ней экскурсия проходит на одном дыхании.
  • И
    Ирина
    4 июля 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила в порту, сама экскурсия
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    была комбинированная автомобильно- пешеходная! Вся информация хорошо структурирована, изложена очень доступно и интересно! Время прошло очень быстро! Мы были несколько ограничены по времени из-за недолгой стоянки нашего лайнера, но за эти несколько часов успели посмотреть самые значимые достопримечательности, попробовать Орчату и Аква де Валенсию! 😉🥂 Самые теплые воспоминания о посещения Валенсии, однозначно, приедем сюда уже на несколько дней! 😊 Баевы. Москва🇷🇺

    Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2024
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4 года, все были увлечены.
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    Конверты с заданиями появлялись очень вовремя, несмотря на жаркую погоду, внимание удавалось удерживать даже самому маленькому слушателю, отдельное спасибо за чупа-чупсы. Не хватило немного только рекомендаций лучших ракурсов для фото и остановок для совместных семейных фото. Делали фото торопясь, чтобы не пропустить интересный рассказ.

    Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Супер! Супер! Супер! Восторг от Валенсии и экскурсии! Считаю, что этот город необходимо посетить всем путешествующим по Испании, а с таким гидом, как Татьяна, вы узнаете историю и тайны города. Валенсия очень красивая, множество достопримечательностей. Рекомендую гида 💯
  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
  • Н
    Натали
    11 сентября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вся Валенсия на автомобиле
  2. Из глубины веков до наших дней
  3. Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
  4. Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в сентябре 2024
Сейчас в Валенсии в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 222. Туристы уже оставили гидам 236 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 236 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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