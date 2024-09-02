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была комбинированная автомобильно- пешеходная! Вся информация хорошо структурирована, изложена очень доступно и интересно! Время прошло очень быстро! Мы были несколько ограничены по времени из-за недолгой стоянки нашего лайнера, но за эти несколько часов успели посмотреть самые значимые достопримечательности, попробовать Орчату и Аква де Валенсию! 😉🥂 Самые теплые воспоминания о посещения Валенсии, однозначно, приедем сюда уже на несколько дней! 😊 Баевы. Москва🇷🇺