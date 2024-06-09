Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Валенсии на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города
Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
Расписание: ежедневно в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 80 за всё до 5 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
1 отзыв
4 часа
Водная прогулка
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом
Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
На самокатах
2 часа
Индивидуальная
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
65 за человека
Экскурсии на винодельни Рекены
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Рекены: вино, шампанское и деликатесы
Погрузитесь в мир виноделия Рекены: от виноградников до дегустации. Узнайте секреты производства и насладитесь местными деликатесами
Начало: По желанию клиентов
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки
Начало: Башня Серрано
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Хорошего дня всем. Большое спасибо нашему гиду по Валенсии Дмитрию Сочневу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Много интересных фактов и любопытных
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    для путешественников мелочей, которые поведал нам Дмитрий, воспринимались не обременительно и к месту. Обаятельный человек, знающий профессионал. Дмитрий эрудирован, доброжелателен, клиентоориентирован и, что немаловажно, стрессоустойчив. Несмотря на наше значимое опоздание ни словом, ни жестом не выразил своего неудовольствия, дождался нас, помогал сориентироваться на местности) и провёл экскурсию в рамках запланированного времени. Желаем ему удачи и удовлетворённости в работе! Всех Благ

  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Мы остались Дмитрием очень довольны, за короткое время он показал нам все достопримечательные места Валенсии. Большое спасибо Дмитрий
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Он интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Посоветовал где можно вкусно поесть, какие посетить парки и музеи. Обязательно вернёмся снова в Валенсию. Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    14 июня 2023
    Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
    Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
  • O
    Oksana
    29 мая 2022
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
    Экскурсия по Валенсии с Еленой была увлекательной. Узнали много интересных фактов. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 200. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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