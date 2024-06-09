2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города
Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
Расписание: ежедневно в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €80 за всё до 5 чел.
4 часа
Водная прогулка
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом
Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Рекены: вино, шампанское и деликатесы
Погрузитесь в мир виноделия Рекены: от виноградников до дегустации. Узнайте секреты производства и насладитесь местными деликатесами
Начало: По желанию клиентов
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Валенсии: от Кафедрального Собора до орчаты
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии, посетив ее знаковые места и попробовав традиционные напитки
Начало: Башня Серрано
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 июня 2024Хорошего дня всем. Большое спасибо нашему гиду по Валенсии Дмитрию Сочневу. Экскурсия прошла на одном дыхании. Много интересных фактов и любопытных
- EElena30 мая 2024Мы остались Дмитрием очень довольны, за короткое время он показал нам все достопримечательные места Валенсии. Большое спасибо Дмитрий
- ААлина25 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Дмитрием. Он интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Посоветовал где можно вкусно поесть, какие посетить парки и музеи. Обязательно вернёмся снова в Валенсию. Большое спасибо!
- ВВладимир14 июня 2023Прекрасная экскурсия. Очень понравилась прогулка по пещере на лодке и "музыкальный сюрприз".
- OOksana29 мая 2022Экскурсия по Валенсии с Еленой была увлекательной. Узнали много интересных фактов. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Популярные экскурсии»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
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