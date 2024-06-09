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для путешественников мелочей, которые поведал нам Дмитрий, воспринимались не обременительно и к месту. Обаятельный человек, знающий профессионал. Дмитрий эрудирован, доброжелателен, клиентоориентирован и, что немаловажно, стрессоустойчив. Несмотря на наше значимое опоздание ни словом, ни жестом не выразил своего неудовольствия, дождался нас, помогал сориентироваться на местности) и провёл экскурсию в рамках запланированного времени. Желаем ему удачи и удовлетворённости в работе! Всех Благ