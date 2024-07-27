4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААриадна27 июля 2024Очень рекомендую экскурсию с Дмитрием. Прошла прямо на одном дыхании. Узнали много нового, все рассказы были подкреплены фотографиями из планшета.
- ООлеся26 июля 2024Всем очень понравилось! Дмитрий 👍
- ААнна25 июля 2024Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!
- ИИрина4 июля 2024Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила в порту, сама экскурсия
- ТТатьяна10 июня 2024Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
- ТТатьяна10 июня 2024Супер! Супер! Супер! Восторг от Валенсии и экскурсии! Считаю, что этот город необходимо посетить всем путешествующим по Испании, а с таким гидом, как Татьяна, вы узнаете историю и тайны города. Валенсия очень красивая, множество достопримечательностей. Рекомендую гида 💯
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Все»
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