Все – экскурсии в Валенсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Валенсии на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из глубины веков до наших дней
На машине
26 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
Пешая
280 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Завтра в 12:00
6 авг в 08:00
80 за всё до 5 чел.
Вся Валенсия на автомобиле
На машине
16 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ариадна
    27 июля 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Очень рекомендую экскурсию с Дмитрием. Прошла прямо на одном дыхании. Узнали много нового, все рассказы были подкреплены фотографиями из планшета.
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    Во время общения Дмитрий рассказал много фактов, которые в интернете самостоятельно не найдешь, провел нас по интересным лавочкам и порекомендовал прекрасные рестораны.

  • О
    Олеся
    26 июля 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Всем очень понравилось! Дмитрий 👍
  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!
    Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!Великолепная экскурсия, много исторических красот удалось посмотреть! Дмитрий все интересно рассказывал! Однозначно рекомендуем!!
  • И
    Ирина
    4 июля 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила в порту, сама экскурсия
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    была комбинированная автомобильно- пешеходная! Вся информация хорошо структурирована, изложена очень доступно и интересно! Время прошло очень быстро! Мы были несколько ограничены по времени из-за недолгой стоянки нашего лайнера, но за эти несколько часов успели посмотреть самые значимые достопримечательности, попробовать Орчату и Аква де Валенсию! 😉🥂 Самые теплые воспоминания о посещения Валенсии, однозначно, приедем сюда уже на несколько дней! 😊 Баевы. Москва🇷🇺

    Отличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретилаОтличная экскурсия по Валенсии просто влюбила нас в этот город!❤️. Татьяна всегда была на связи, встретила
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Вся Валенсия на автомобиле
    Спасибо большое Елена за содержательную и интересную экскурсию. Посетили много красивых мест, много интересной информации,истории. Вкусно поужинали по совету Елены. Рекомендую экскурсии с Еленой, она просто умничка!!!
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Супер! Супер! Супер! Восторг от Валенсии и экскурсии! Считаю, что этот город необходимо посетить всем путешествующим по Испании, а с таким гидом, как Татьяна, вы узнаете историю и тайны города. Валенсия очень красивая, множество достопримечательностей. Рекомендую гида 💯
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
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    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • М
    Милана
    7 октября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
  • Н
    Натали
    11 сентября 2023
    Вся Валенсия на автомобиле
    Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Все»

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  3. Вся Валенсия на автомобиле
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в августе 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 222. Туристы уже оставили гидам 322 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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